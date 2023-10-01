財新中國9月服務業PMI降至50.2 再創年內低

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大陸9月服務業景氣度連續第九個月高於臨界點，但再創年內新低。服務業供求擴張速度明顯放緩，外需有所改善，就業「弱改善」，企業家整體樂觀程度有限。

綜合陸媒報導，9月財新中國服務業PMI降至50.2，較前月回落1.6個百分點，連續兩個月刷新年內新低。當月財新中國綜合PMI下降0.8個百分點至50.9，為年內最低，顯示經濟延續擴張態勢但動能放緩。

從分項數據看，服務業供求擴張速度明顯放緩。9月服務業經營活動指數和新訂單指數連續9個月高於榮枯線，但均降至近9個月新低。海外遊客數量增多，海外訂單微增，新出口訂單指數經歷8月的微降後，9月出現回升。部分企業反映，整體需求比預期疲弱。

與市場供求的緩慢擴張保持一致，企業也放緩了用工擴張的步伐。服務業就業指數連續8個月高於榮枯線，但來到2月以來新低。9月產能仍在擴張中，積壓工作量繼續上升但增速並不顯著。

9月服務業界的信心度進一步減弱，服務業經營預期指數降至2022年12月以來新低，連續3個月微降。部分企業擔心市況轉弱，影響銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月中國製造業和服務業景氣度均在擴張區間下降，後者降速更為明顯，就業市場受製造業拖累，綜合就業指數四個月來首次收縮。過去幾月間，中央各項旨在促消費、擴投資、穩預期的政策密集出台，各項重要經濟指標出現邊際改善，宏觀經濟呈現回穩跡象，不過經濟恢復基礎仍不穩固，國內需求依然不足，外部不確定因素依然較多，就業市場壓力仍然偏大。

王喆表示，下一階段，前期各項穩經濟政策落地見效情況應是關注重點，穩就業、增收入等關鍵環節或需進一步加力。此外，房地產市場供求關係已發生重大變化，相關調控措施的放鬆對市場促進效果已較為有限，對居民可支配收入的擠壓以及相關風險更值得關注