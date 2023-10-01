財新中國9月製造業PMI回落至50.6 遜預期

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財新9月中國製造業景氣度延續恢復態勢，供求雙雙擴張，但全球經濟低迷，拖累了業界整體增長預期。

財新中國9月製造業採購經理指數（PMI）回落至50.6，較8月降0.4個百分點，續處於臨界點以上，但遜於市場預期的51.2。

從財新中國製造業PMI分項指數看，9月製造業供給和需求同步擴張。此前高溫天氣對部分企業造成不利影響，9月生產回補，生產指數在擴張區間上升，新訂單指數在擴張區間下降，新出口訂單指數仍然低於榮枯線，但也有回升，顯示新訂單總量的增長主要靠內需改善帶動。

製造業就業在8月顯著改善後，9月再次下降，過去7個月內第六次位於收縮區間。據調查企業反映，削減成本、人員自願離職後沒有填補空缺，是用工重現收縮的重要原因。消費品、投資品、中間品生產企業用工情況均有所惡化，其中以投資品為甚。

雖然業界對未來一年的生產前景持增長預期，但製造業生產經營指數錄得2022年10月以來新低。樂觀心態與需求預期改善、新產品開發和新設備投資等因素有關；對前景的憂慮，主要源於外需疲弱。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月製造業景氣度繼續維持緩慢恢復態勢。供求雙雙擴張，價格指數上漲，採購量和原材料庫存穩步增加，不過外需疲弱，就業承壓，企業家樂觀情緒也降至低點。過去幾月政策密集出台，宏觀經濟呈現企穩跡象，不過修復基礎仍不穩固，國內需求依然不足，外部不確定因素依然較多，就業市場壓力仍然偏大。下一階段，前期各項穩經濟政策落地見效情況應是關注重點，穩就業、增收入等關鍵環節或需進一步加力。