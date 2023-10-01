國慶日到「這裡」 1萬8000面旗海飄揚超壯觀

國慶日將至，桃園市忠貞新村周邊掛滿青天白日滿地紅旗海，國旗屋米干老闆張老旺，今年連續第29年自掏腰包，將在國慶日當天舉辦升旗典禮。他說，因經費不足，今年預計掛1萬8000面國旗，但近日綁在電線桿上的200面大國旗，竟被拆走了一半，他體諒每個人有不同想法，最大心願是每個縣市都有國旗屋，在國慶日當天能同步升旗。

張老旺是異域孤軍後代，來台後經營米干店，為喚醒民眾對國旗的尊敬，20多年來自費舉辦國慶升旗，從一開始的3個人參加至今成為桃園地方盛事。他說，過往都是在雲南文化公園舉辦升旗典禮，也因此打響忠貞市場名聲多了很多觀光客，今年則是改在龍江路95巷舉辦，希望號召社區居民一起參加活動。以往他自掏腰包50萬元掛國旗，今年因為資材、人工成本都漲價，大概花了30多萬減少懸掛國旗的數量，他一概拒絕外界的捐款，只接受贊助國旗。

他也說，今年已經83歲，會堅持每年舉辦升旗典禮直到死為止，現在最大心願就是希望能有像他一樣愛國旗的人，在未來能接棒這個位置，更希望全台各縣市都有「國旗屋」，能在國慶日當天全台同步舉辦升旗典禮，因為台灣國旗在國際舞台上不被允許，希望透過升旗，讓更多外國人知道台灣有這面漂亮國旗，也有許多台灣人愛國旗。

目前忠貞新村周邊已掛滿國旗，近日吸引不少民眾特別前來拍照打卡，張老旺說，他掛在龍江路電線杆上的200面大國旗，近日被收走了一半，得知是有人向台電舉發，不能將國旗掛在電線桿上。他說，能體諒每個人有不同的想法，不會因此生氣或是難過，因為每年的升旗典禮還是吸引上千人參加。他也說，不會特別邀請政治人物來參加，這場活動已舉辦將近40年，有心且愛國的人，自動會來參與。