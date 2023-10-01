外資今年買超「歸零」警報 這10檔投信猛吃貨

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【時報資訊 張嘉倚】中秋節前台股謹慎氣氛更加濃厚，上周指數二度下探所幸最低點止於16,212點未破前低16,202，第二隻腳可望現形。台股經過4個交易日未再創新低，大盤有機會反而於半年線之下開始築底，中秋之後能否扭轉頹勢向上變盤，市場都在等待。雖然技術面有轉機，但籌碼面正面臨難關，上週四（9/28）外資賣超77.2億元，為連9賣，累計9天大幅賣超1,409億元，整個9月大幅賣超1,659.86億元，創2004年以來統計之第八大單月賣超紀錄，更慘的是今年買超剩2億元，已在「轉賣超」的邊緣。外資空不停，投信則續挺台股，9/28買超32.8億元，寫下連41買紀錄，已創史上第二長。

上周面臨中秋長假，投信全周繼續吃貨的前十大個股有：仁寶(2324)、奇鋐(3017)、廣達(2382)、文曄(3036)、聯電(2303)、京元電(2449)、宏碁(2353)、大聯大(3702)、旺宏(2337)、兆豐金(2886)。其中，文曄、大聯大皆在外資投信買超前列，股價持續發光。

若看投信連41買超期間的個股名單有：健鼎(3044)、智邦(2345)、聯發科(2454)、廣達、聯電、矽創(8016)、聯詠(3034)、京元電子、信驊(5274)、啟碁(6285)、新普(6121)、瑞儀(6176)等，以電子股為主軸，產業別以AI伺服器供應鏈為主，搭配蘋果iPhone 15系列新機以及股價跌深且2024年營運有望轉為年增的貨櫃運龍頭長榮。

今年以來的外資買超金額幾近「清零」，投信成為台股救火隊，寫下連41買紀錄，分析師表示，投信對電子股產業訊息掌握度高，建立持股水位等待一波更大行情到來。外資方面，由於短線市場還會反應美國聯準會（Fed）升息1碼的消息，需待資金挪移潮結束後，才會見到買盤歸隊。凱基投顧認為，周四成交金額已經放大站回5日均量，中秋節後成交金額必須放大，量能擴增趨勢成型才有利於指數挑戰壓力；權值電子普遍整理，近幾個交易日相對強勢的AI概念股持續是台股止跌反彈的關鍵，操作上或可留意回檔後轉強的相關個股。