護理師轉職特教助理員 用愛與耐心陪伴折翼天使

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台北市特殊教育學校有許多身心障礙的孩子，相當仰賴特教助理員協助生活自理，尤其李敏玲照顧的國小部學生靠輪椅代步，需要時時搬運他們到他處上課、活動，難免衍生四肢痠痛、腰痛等職業病，但她受到學生單純的性格感染，與孩子們一起歡笑、作樂種種小事，都讓李敏玲很喜歡這樣的校園環境。

李敏玲原本是復健科護理師，後來因家庭因素離職，後來得知台北市特殊教育學校招募助理員，工作地點離家近，又能發揮專業，3年前便開始擔任鐘點特教助理員。

她照顧的國小部學生沒有口語能力，照顧起來更需要有著像母親一樣的觀察力與耐心。李敏玲舉例，老師上數學課使用手電筒照玻璃紙，教導學生認識不同形狀，此時助理員要觀察孩子頭部、眼球轉動情形與表情，了解他們是否有在追光，並適時告知其學習狀況，以便老師調整教學步調。

下課期間則要抓緊時間，適時更換學生尿布、餵水，也要協助移動到其他教室上課、調整坐位及站位，長期、頻繁地搬運，難免讓李敏玲的腰隱隱作痛，可是孩子單純且直接的情緒、反應，讓她一做助理員就是3年。

李敏玲還記得，入校服務的第1位學生多數時間必須躺床吸氧氣罩，曾經令她好奇，如此重病學生在校能學些什麼？後來發現，學生只要上課或與老師與助理員互動，便會露出各種表情，很有反應，此時才發覺身障兒到校目的不僅止於學習。

李解釋，孩子們在家雖會與父母互動，但在學校能和老師、同學等各種人物交流，其產生的刺激、反應在家體會不到，尤其學生多數出生雙薪家庭，家長不一定有時間安排適合身障兒的旅遊，可是在學校，他們能定期校外教學，體驗划船、享用烤肉、吹風、看海等各種事物。

因此，同為人母的李敏玲在台北市特殊教育學校服務3年多，深知讓孩子在校健康、平安地成長每一位家長的心願，更瞭解對身障兒而言，不斷接收外界刺激、體會更多人生經驗，是他們在校生活的意義，也是家長心中的願望。