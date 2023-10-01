第13年雲林環境知識賽 社會組考題夠燒腦

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第13年舉行的雲林縣環境知識競賽今（1日）在縣府大禮堂舉行，分國小、國中、高中、社會組進行，各組第一名獎金1萬元，吸引國小103人、國中104人、高中職33人、社會120人參賽，11月18日在高雄舉行全國總決賽。

今年題庫影片包括城市方舟、驚蟄、聖稜-雪山的脊樑、薈萃浯島、羅漢門迎佛祖、環境荷爾蒙與日常的距離-比你想得還近、一起成為食惜生等8部影片，長度總計4小時。

雲林縣初賽規則是第一階段進行65題選擇題，汰除一半參賽者；第二階段是PK賽（驟死賽），篩選出前10名。競賽者被考驗生態保育、氣候變遷、防災教育、文化保存、環境資源管理、環境相關時事議題，獎金相當豐厚，第一名1萬元、第二名7000元、第三名3000元，只要報名都有參加獎。

環保局長張喬維說，雲林縣初賽試題包各類環保知識、近期國內外環境時事，考驗參賽者對環境知識的涉獵，也希望民眾藉由備賽過程把環境知識落實於生活中。 高中職組的65題中一題是「下列何者為外來種？斑腿樹蛙、臺灣黑熊、櫻花鉤吻鮭、藍腹鷴？」

社會組題目難度不低，例如桃園地區塘喪失原始的灌溉能逐漸消失或荒廢是為什麼、臺灣最主要的發電方式是甚麼、什麼是藍色水足跡？危害藻礁的主要原因？俗諺西北雨下不過田岸(田埂)」描述的是什麼氣候特徵？