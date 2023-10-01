輔導職場第二春 園藝組合盆栽製作班學員結訓

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由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─園藝組合盆栽製作班第02期」近日結業，27位學員們學習到園藝造景之相關設計製作，可創造勞工在地創業或二度就業機會。

新竹市勞動力援助人員職業工會理事長莊鑑川表示，此次從提升勞工自主學習計畫結訓的27位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為園藝造景相關產業的職業創業者或從事人員。

他指出，因應園藝產業朝向以具有療癒意涵的多肉觀葉植物為主體並與各式盆器搭配的仿真模型造景之發展趨勢，此次課程特別以園藝仿真，使學員具備自主完成多肉觀葉植物與各種材質容器之相互搭配與製作能力，經由精緻農業、栽種、搭配組合、石材及清水模製作等技能課程的安排與演練，提升學員關於多肉植物搭配各式盆器的知識、技術與態度水平。

同時可因此次課程而得以補足與產業發展及訓練目標間之職能落差，此次學員的學習期間是自8月4日至9月22日、共計48小時。

學員在課程中可學會景觀仿真模擬設計、造型模擬、景觀仿真造景設計、房屋景觀水泥仿真設計及點焊網運用，並可獨自完成5個作品。

結訓後則可依據課程中所學習的知識和技能，獨力完成仿真模型造景之設計製作，及運用關於課程中所學各式技術於工作中增進本職技能，未來可自己開工作室，有志學習第二專長者亦能達成提升就業技能，可從事園藝、景觀管理人員、農藝作物栽培等工作，滿足民眾創業、轉職、打工及兼差增加收入的需要。