限量50份！豬肉界的和牛匈牙利國寶「綿羊豬」 台南上菜

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每年夏末秋初，是文旦盛產的季節，台南安平雅樂軒酒店以文旦為發想，推出「柚香柚珍貴」季節限定料理。酒店主廚吳泓昇結合麻豆文旦及麻豆區農會農產品入菜，變化出3道季節限定的柚香料理，另外也推出2款柚香調酒及飲品，在料理上特別使用稀少且珍貴的國寶級綿羊豬，讓民眾品嘗美饌之餘也以行動支持台南在地農民。

季節限定的「柚香柚珍貴」料理中，主廚力薦「綿羊豬佐文旦酒醬」，採用源自匈牙利國寶級的Q毛麻色綿羊豬，綿羊豬天生捲毛、脂肪多生長慢且需要大量運動，相較於養殖白豬，相當耗費成本。綿羊豬油脂多帶有焦糖香，不飽和脂肪酸比例比一般豬肉高，營養價值更好，油花融點溫度較低，被視為豬肉界中的和牛等級。因為稀有，肉跟毛都貴到讓人掉下巴，精品超市偶爾會販售綿羊豬排，時價堪比和牛。

主廚運用綿羊豬彈牙肉質及甘醇油脂等2大特色，搭配文旦酒醬，帶出綿羊豬不膩口的食感，限量50份。完整套餐包含「綿羊豬佐文旦酒醬」、「柚香卡布里沙拉」、「炙燒海鮮絲瓜濃湯」及1杯柚香飲品，售價1388元加1成。

「柚香柚珍貴」季節限定料理除了以套餐形式供應，也提供單點。「柚香卡布里沙拉」以蜂蜜柚子醬調勻並浸漬醃泡去皮的牛番茄，佐以初榨橄欖油、巴沙米可醋膏、櫻桃馬札瑞拉起司球，搭配綜合貝比生菜，風味清爽。而「炙燒海鮮絲瓜濃湯」將洋蔥蒜頭炒香並加入西芹、高湯與絲瓜，再加入洋芋一起燉煮至軟爛，現流透抽、半殼淡菜另外爆炒出香氣，佐以苗菜及淋上橄欖油，香味十足。2款調飲分別為「柚想醉調酒」及「柚香調」，最低280元起即可開喝。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！