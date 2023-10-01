《數雲端》露天市集+PChome商店街 合推「露天咖啡座」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】網家(8044)旗下露天市集與PChome商店街市集共同推出『露天咖啡座』線上市集，以『用一杯咖啡漫遊』為策展理念，露天咖啡座希望讓能鼓勵消費者多嘗試手沖咖啡的風味，邀請全台各地100家咖啡店一起，於線上銷售超過16,500商品，並同時延展兩大線下體驗活動，分別為邀請知名咖啡手沖師出任務，到各地沖泡一壺精品咖啡，以及推出百店1000杯咖啡風味展，邀請消費者實際走訪全台咖啡店探索各地咖啡及風景。此次亦為露天市集與PChome商店街市集持續推動的『一起來趕集』活動，期望透過選定各種主題的線上趕集活動，邀請各地大小店家一同參與，並透過虛實整合宣傳資源，串連起線上與線下的交流。

露天市集總經理曾薰儀表示：「台灣咖啡店數在2023年6月已經逼近4,500家，咖啡整體市場的年增長率也都以每年10％的比例快速增長，當咖啡成為生活儀式感的一部份、喝好咖啡變成日常，消費者對咖啡期待高品質且具新鮮感，也會想嘗試各產地的風味豆，我們邀請來自全台各地咖啡店透過線上趕集方式，展出各款自慢系列咖啡豆單和咖啡相關商品，讓消費者可以輕鬆就能在網路上享受逛市集挖寶的樂趣。」

『露天咖啡座』線上市集集結全台各地超過100家咖啡店，線上市集展售多款名店咖啡豆、掛耳包和手沖器具，也推出每周店長精選，店長私房豆推薦5折up，同時也也開放多款私房豆單，接單後才烘焙的最新鮮2-3日內名店現烘豆，以滿足消費者可以『定制』自己獨有的個性咖啡。