流感疫苗明天開打！ 桃園60萬劑4價疫苗準備好

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季節天氣逐漸將轉涼，轉換期間好發呼吸道感染症，為此今年度流感疫苗將於10月2日分階段開打，桃園市採購近60萬劑4價流感疫苗提供各類公費對象接種，呼籲符合接種資格的民眾踴躍前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗，儘早接種提升流感防護力。

衛生局副局長余依靜表示，經統計桃園市的類流感門急診就診人次，第38周9月17日至9月23日有1萬757人次，第39周9月24日至9月30日有9371人次，較上周減少1386人次、下降12.88％，此外若與去年同期相較，去年第39周9月25日至10月1日則由3655人次上升至5716人次，去年就診人次增加，上升61％。

余依靜說，今年公費流感疫苗將分為2階段開打，實施對象與去年相同，第1階段明天（10月2日）開打，公費接種對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護／長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒及孕婦、具有潛在疾病的高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職／五專1至3年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

余依靜還提及，第2階段開打時程則將從11月1日起開打，施打對象則為50至64歲無高風險慢性病成人。不僅如此桃園另也有提供65歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，衛生局提醒民國47年以前出生並設籍桃園市的民眾，或民國57年次以前出生並設籍桃園市原住民，如尚未接種肺炎鏈球菌疫苗請儘速接種，雙重防護提升呼吸道疾病防護力。

余依靜呼籲，現在是流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，如若符合公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種對象，請民眾應儘早至衛生所或合約醫療院所接種疫苗，除可保障自己的健康，也可降低傳染給免疫力低下的家人造成重症的危險，同時也提醒民眾落實勤洗手、戴口罩、打疫苗等防疫措為，如有流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗接種相關疑問可撥打衛生局防疫專線或1999市民諮詢服務熱線洽詢。