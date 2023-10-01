反常！日月潭入秋魚虎球大爆發 單日竟捕6323尾

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魚虎橫行全台水庫、湖泊及濕地，日月潭也難逃一劫，日月潭的奇力魚、曲腰魚、鰕虎等，都成了魚虎的食物，衝擊漁民生計，南投縣府與日月潭漁會2020年起每年夏天展開電撈魚虎球防治，今年夏天電撈成效不彰，入秋後魚虎球大爆發，中秋節前一舉捕獲6323尾，創單日最高紀錄。

「魚虎」學名小盾鱧，原棲息地在泰國、越南等東南亞國家，因幼魚顏色鮮紅艷麗，早年被引進台灣當觀賞魚，部分飼主放生，魚虎入侵各大湖泊、水庫、濕地，嚴重破壞生態平衡，疑有人將魚虎放生在日月潭，因成魚體型大、攻擊性強，台灣鯛、曲腰魚等遭啃咬致身體殘缺不全喪命，嚴重衝擊漁民生計。

日月潭漁會指出，日月潭遭魚虎入侵，依據魚虎習性，每逢7月夏季進入繁殖高峰期，幼魚會集結成魚球，由成體護幼出動獵食，隨氣候轉涼，入秋後繁衍趨緩，因此與清華大學團隊、南投縣府農業處等單位合作，電撈魚虎球防治。

南投縣府農業處表示，2020年首度在夏天電撈魚虎球共移除約8000尾，2021年捕獲3.4萬尾，創新高；去年疑受氣候影響，魚虎球遲至7月底才現蹤，電撈量大幅減少僅1.6萬尾；今年魚虎球6月底就出沒，7月初展開電撈。

縣府統計，7月展開周期性電撈作業，起初捕獲約1.1萬尾，8月起受颱風、降雨等影響，成效不佳，有漁民發現，捕獲的日月潭母魚虎腹中有卵，疑似二次抱卵，推測繁衍期延後，果然在9月中下旬就捕獲上千尾「魚虎球」。

「入秋後還能電撈到魚球，最小僅約2公分，相當反常」參與店撈團隊的漁民說，中秋節前、27日執行電撈作業，一舉捕獲6323尾小魚虎，創下今年單日最高紀錄。南投縣府初，電撈魚虎累計2.6萬尾，較去年多1萬尾；為何魚虎球入秋大爆發，原因則仍待觀察釐清。