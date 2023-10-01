雲林縣農路車禍多 全縣危險路口將這麼做

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雲林縣農路多、老人多，全國今年1到3月交通事故死亡人數，以雲林縣增加25人最多，縣府工務處目前正在各鄉鎮市危險路口畫設白色倒三角形標示，警告車輛駕駛人前有幹線道應減速慢行，年底前完成200處，工務處長汪令堯表示，以閃光告知駕駛人的「告警系統」效果更好，明年也會裝置10處。

雲林縣因去年車禍死亡及重傷者有1萬3998人，以摩托車騎士1萬0247人最多（73.2％），65歲以上高齡者有2959人，雲林縣府追加1200萬元預算添購交通執法及安全設備。

許多鄉鎮最近路面出現白色倒三角形，有民眾在臉書群組發問是什麼作用？雲林縣府工務處解釋，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第172條規定，白色倒三角形標線為讓路線，警告車輛駕駛人前有幹道應減速慢行，或是停車讓幹道的車先行通過。

工務處長汪令堯表示，無號誌路口交通事故增多，去年配合警察局盤點重點無號誌畫設讓路線，只要發生過死亡車禍都畫設，張縣長今年要求不論A1、A2、A3車禍都要全面畫設，年底前完成200處，明年持續畫設。

工務處解釋，讓路線外型為白色倒三角形，路口若未設行人穿越道線者，則加繪兩條平行白虛線，間隔30公分、線段長60公分、線寬30公分、間距40公分。

汪令堯說，縣府今年也有在5個T字路口裝設LED燈「告警系統」，以提早告知支線道車輛注意幹道上有來車；人對光反應敏感，只要幾秒就足以反應，比起靜止不動的標示、標線效果好，明年編列預算再裝設10處。

汪令堯指出，雲林縣老人家騎摩托車的死亡事故比率偏高，原因是原本只有機車、搬運車出入的農路，拓寬之後又長又平，變成汽車捷徑，但交織的十字路口非常多，有些年輕人喜愛飆車，也導致農路潛在危險比一般道路高。