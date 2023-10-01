走出房間！雨聲國小師生家長 3路線成功登大屯山

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台北市雨聲國小師生日前登大屯山，事前特地為校內低、中、高年級學生規畫3種登山路線，讓師生家長體驗大自然、特殊遊戲及觀察山林生態，校方表示，此次登山活動讓小朋友學會走出房間，體驗、親近大自然，並學習以謙卑態度看待、守護地球。

雨聲國小表示，低年級路線是走人車分道到花鐘，午餐後再回到前山公園活動，期間還安排「尋找毛毛蟲國王」活動，由學生與家長猜拳選出最厲害的猜拳王，成為「毛毛蟲國王」，由國王指定動作讓大家合照，留下快樂的回憶。

中年級則挑戰大屯山、二子坪公園、大屯自然公園、五感體驗區，老師指導孩子閉上眼睛、用心聆聽，並感受涼風吹拂，享受著在山林中五感的意境。

3年級學生樂樂說，她好喜歡爬山，一點都不累，而且可以邊走邊聊天、分享祕密；胡同學則說，山上可以看到好多大隻昆蟲，像是石龍子、枯葉蝶，尤其蚱蜢還跳得很高。

高年級挑戰最艱難的步道，包含水車寮步道、竹子湖路、水尾步道、大屯山步道、大屯山觀景台來回。雨聲國小分享，有學生開心地沉浸山林、嬉戲笑鬧，也有學生叫苦連天直喊登山真辛苦，最後仍終仍完成不可能任務。

5年級學生宇晴登大屯山步道，腳卻不小心抽筋，讓她抱怨很累，明年不想再參加，所幸護理師協助後，下山時又是一條活龍。周姓同學則分享，雖然自己常跟爺爺一起爬山，但是這次的路線比較陡、較難爬。

雨聲國小校長楊淑惠表示，辦理登山活動目的是讓孩子親近、體驗與認識大自然，並走出房間，跨出都市叢林，走入山林吹風，比在家吹冷氣，更節能減碳，也學著以謙卑的態度去看待並守護地球。