前往主要內容
工商時報LOGO

桃園此處路口車禍頻傳 原規畫偏心左轉車道卻卡關

  • 中時即時 陳夢茹
桃園市交通局原預計在介壽路與興豐路口規畫偏心左轉車道不過卻卡關。圖為模擬設計圖。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）
桃園市交通局原預計在介壽路與興豐路口規畫偏心左轉車道不過卻卡關。圖為模擬設計圖。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市八德區介壽路為車流量龐大的主幹道，其中介壽路與興豐路口，去年到今年5月共發生86件車禍，交通局先前推出「偏心左轉路暢計畫」將該路口列為首波優先規畫卻卡關至今，引起民代批評。對此交通局回應，因道路部分土地為公私共有，經多次與住戶溝通討論後仍無果，不過會持續與住戶協商爭取。

市議員許家睿指出，介壽路與興豐路的路口，介壽路往北是桃園、往南是大溪，興豐路往北則通往鶯歌，該路口交通繁忙，車流量相當大，但道路設計上卻不等寬，加上用路人易搶快發生意外，從去年初到今年5月總共發生86件車禍，交通事故A1、A2頻傳，甚至發生過多次嚴重的死亡車禍，在地所有議員都曾會勘過該路口，盼能盡快施作偏心左轉車道，以解決交通安全問題。

交通局長張新福坦言，介壽路與興豐路口車禍頻傳，多數因未注意車前狀況、不禮讓行人釀禍，因此執行「偏心左轉路暢計畫」首批便有挑選該路口，不過會勘過後發現若要增設偏心左轉車道，需要砍掉部分路肩，但該路口旁的住戶認為土地沒有完成徵收而強力反對，強調會努力貫徹，持續協調爭取。

交通局交通工程科長曾啟倫說明，養護工程處於5月辦理現勘鑑界，發現該道路部分土地為公私共有，目前地主同意依現況無償提供公眾通行使用，不過如若要畫設偏心左轉車道需增設1個車道，如此一來左轉車道才不會影響後面車輛的序進，但增設車道又必須再調整道路邊線，白線、紅線恐會畫設在住戶門口，因而遭到多戶住戶反對，所以目前仍卡關中，將持續聯繫里長並與住戶協調溝通。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00929等7檔太吸金 ETF都賣誰？謝金河洩這群人大爆買

  2. 銅箔基板AI伺服器產值翻六倍 分析師點名這類股有看頭

  3. 充電樁族群概念股漲多拉回 專家曝買點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。