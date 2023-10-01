桃園此處路口車禍頻傳 原規畫偏心左轉車道卻卡關

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桃園市八德區介壽路為車流量龐大的主幹道，其中介壽路與興豐路口，去年到今年5月共發生86件車禍，交通局先前推出「偏心左轉路暢計畫」將該路口列為首波優先規畫卻卡關至今，引起民代批評。對此交通局回應，因道路部分土地為公私共有，經多次與住戶溝通討論後仍無果，不過會持續與住戶協商爭取。

市議員許家睿指出，介壽路與興豐路的路口，介壽路往北是桃園、往南是大溪，興豐路往北則通往鶯歌，該路口交通繁忙，車流量相當大，但道路設計上卻不等寬，加上用路人易搶快發生意外，從去年初到今年5月總共發生86件車禍，交通事故A1、A2頻傳，甚至發生過多次嚴重的死亡車禍，在地所有議員都曾會勘過該路口，盼能盡快施作偏心左轉車道，以解決交通安全問題。

交通局長張新福坦言，介壽路與興豐路口車禍頻傳，多數因未注意車前狀況、不禮讓行人釀禍，因此執行「偏心左轉路暢計畫」首批便有挑選該路口，不過會勘過後發現若要增設偏心左轉車道，需要砍掉部分路肩，但該路口旁的住戶認為土地沒有完成徵收而強力反對，強調會努力貫徹，持續協調爭取。

交通局交通工程科長曾啟倫說明，養護工程處於5月辦理現勘鑑界，發現該道路部分土地為公私共有，目前地主同意依現況無償提供公眾通行使用，不過如若要畫設偏心左轉車道需增設1個車道，如此一來左轉車道才不會影響後面車輛的序進，但增設車道又必須再調整道路邊線，白線、紅線恐會畫設在住戶門口，因而遭到多戶住戶反對，所以目前仍卡關中，將持續聯繫里長並與住戶協調溝通。