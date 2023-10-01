家境貧寒成教誨師、罹癌又成鬥士 他自身故事超勵志

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教誨師陳建璋從小和母親相依為命，到親戚家寄人籬下，國小就讀了5間。他長大進入桃園少年輔育院、八德外役監服務，曾在少輔院助管樂團拿下全國特優。不料因身體不適發現罹患鼻咽癌4期，最後抗癌成功的他，希望以自身故事，鼓舞其他人們。

陳建璋出生在單親家庭，從小跟著母親過起寄人籬下的生活，因為阿姨陸續收留，國小就讀了5間。他考大學時雖然落榜，但他不氣餒，退伍後考上中興大學法律學系，又考上台大醫療機構管理研究所及台北大學犯罪學研究所。最後在改制為敦品中學的少輔院、八德外役監服務。

他在少輔院期間，開設21個才藝班，2015年時，陳建璋幫助學生組成的管樂團參加全國學生音樂比賽，取得桃園市代表資格後，有20多人即將出院，因管樂團人數原本就不多，有10多人為了賽事，決定延後出院，但仍有10多名新手加入，但靠著熱情，仍獲得全國合奏特優、銅管5重奏特優。

「原本拿棍子，現在改拿樂器。」陳建璋說，這段經驗讓不少學生產生對音樂熱情，有人成為街頭藝人，繼續音樂之路。他說，接觸音樂後，這批學生氣質也獲得很大好轉。

長大後一路奮鬥的陳建璋，有天卻突然覺得眼睛不對，無緣無故流鼻血，診斷下才發現罹患鼻咽癌。他說，自己是B型肝炎帶原者，原本以為會得肝癌，沒想到卻是鼻咽癌。他說，親人剩下80歲失智母親跟國中畢業兒子，還向養護機構囑託母親後續照顧，一度不想讓兒子知道，後來是住院時隔壁老先生往生，才讓他決定對兒子坦承。

陳建璋說，為了家人、自己決定努力抗癌，10次化療跟33次放射治療都很煎熬，不到4個月期間，體重從78公斤掉到63公斤。還要面臨吃東西沒有味覺、頭髮掉光等痛苦，但自己努力挺過。

此外，去年橘色惡魔日本京都橘高校管樂隊參加國慶表演，也成鼓舞他的力量。他說，自己一直以來都很喜歡她們，從她們的自信、活力中可以感受到生活的快樂，才有辦法抵抗癌症。

他說，常有病友不了解癌症產生巨大恐懼，選擇逃避治療，自己多次到醫院分享經驗，說服癌友面對癌症。他認為，癌症不是生命的句點，而是人生的逗點。他也期望，公務員生涯結束後，從事癌症志工，服務更多癌友。