服藥吃柚子當心交互作用 5大QA「藥」注意

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【中央社記者陳婕翎電】中秋連假後，家中還有好多柚子沒吃完，但專家建議服用慢性病藥物的民眾少吃或最好不要吃柚子、葡萄柚，1天不超過2瓣，避免影響藥物代謝。中央社記者整理5大QA「藥」注意。

吃藥可以治病，但如果醫師開立的藥和柚子等食物交互作用，藥品交互作用就是藥品進到身體後吸收、分布、代謝、排除等處理路徑受到影響，導致藥效加成或藥效減低，甚至使肝、腎功能受損。

Ｑ：為什麼不能吃藥食用柚子、葡萄柚？

Ａ：藥師蘇柏名告訴中央社記者，不論是柚子、葡萄柚，都有「呋喃香豆素（furanocoumarin）」的成分，柚子吃2、3瓣以上、葡萄柚汁喝超過200c.c.，就會影響肝臟代謝酵素，因許多藥物需這類酵素代謝，可能導致藥物在血液中濃度過低或過高，增加發生不良反應機率。

Ｑ：吃藥配柚子或葡萄柚等到底會出現什麼危害？

Ａ：根據振興醫院提供的衛教訊息，服用降血脂藥物和柚子等食物引起交互作用後，可能出現肝毒性；與新型抗凝血劑會增加出血風險；與降血壓藥可能造成低血壓、心跳過快或周邊水腫；與糖尿病用藥則會出現低血糖或噁心；與安眠藥則會有頭暈、嗜睡、呼吸抑制等。

Ｑ：隔一段時間吃就沒事嗎？

Ａ：值得注意的是，這類作用可長達2、3天，不是隔一段時間吃就沒事。依健保署統計，台灣目前慢性病人口高達600萬，尤其老人家肝、腎功能比較不好，更可能發生嚴重交互作用，食藥署多次提醒，正在服藥的民眾，應儘量避免食用這類水果。

Ｑ：有在服藥就完全不能吃柚子或葡萄柚等嗎？

Ａ：蘇柏名說，如嘴饞想吃一點，建議淺嚐就好，1天控制大約2至3瓣，吃越少越好，千萬不可大量食用，以免影響藥物作用；建議食用前，一定要詳閱藥品說明書或到社區藥局諮詢專業藥師，確認是否有藥物交互作用風險，服藥期間若有不尋常的症狀應立即就醫。

Ｑ：除了三高等慢性病藥物，服用癌藥能吃柚子嗎？

Ａ：不只是控制三高或安眠藥可能和柚子引起交互作用，癌症患者也要當心。根據癌症希望基金會資料，乳癌、腎癌、肺癌、白血病、肝癌、大腸癌、卵巢癌、胰臟癌、黑色素皮膚瘤、神經內分泌腫瘤等，部分標靶藥物不可與柚子服用，食用前應詢問專業醫療人員。