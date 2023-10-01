節後多頭歸隊 內外資搶先升評2檔利基股

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台股中秋連假結束，正式開啟第四季征途，多頭積極鎖定年底行情之際，內外資研究機構趁假期前已先升評利基股，搶占資金注意力，永豐投顧預言中砂（1560）短期業績或將優於預期，升評「買進」；大和資本證券則看好信邦（3023）明年起訂單能見度佳，升評「優於大盤」。

中砂以以鑽石碟切入半導體領域，永豐投顧認為，中砂隨客戶出貨基期降低，營運落底，後續產業回溫時，將隨大客戶產能利用率成長，升評「買進」、目標價176元。值得注意的是，法人調查顯示，中砂接獲來自大陸晶圓代工廠的鑽石碟急單挹注，估計9～11月營收可能出現短暫回升，由於是近期接獲訂單，預期主要發酵時間落在10、11月。

展望2024年營運，永豐投顧認為中砂復甦將來自四大利多：一、記憶體加速減產，讓獲利在下半年至明年上半年落底，並期望在價格上升穩定後，緩步增加投片，有助耗材需求增加。二、台積電先進製程動能穩步升溫，且2024年3奈米與先進封裝產能進一步擴大，提升對鑽石碟耗用量，主要來自前段製程貢獻。三、砂輪事業則視後續景氣復甦狀況回溫。四、有望隨大陸客戶切入本土化供應鏈。

信邦預計於10月下旬公告第三季財報，儘管7月時因為通訊部門疲弱，信邦下修了下半年財測，但大和資本證券研判，車用、綠能等其他領域訂單能見度仍是不差，支撐下半年營收不易再有下修空間。

有鑑於此，大和資本證券認為，信邦評價已經偏低，在目前動盪的市場環境中，憑藉其非通訊事業占營收比重超過8成的優勢，股價應相對容易繳出好表現，升評「優於大盤」、推測合理股價是350元。另根據訂單狀態，估計信邦2024、2025年營收將會年增11.8％與12.9％。