東森K區地下街消費抽日本來回機票 目標一年吸150萬人次

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東森購物全新改裝台北車站「東森廣場K區地下街」於1日試營運，主打美食、娛樂和潮流場域，引進超過50個知名品牌進駐，東森購物總經理彭鴻珷表示，未來希望透過舉辦各種娛樂活動，預估未來一年可吸引150萬人次的消費，創造6億元商機。

東森廣場K區地下街試營運，以全新面貌迎接大眾，特別推出驚喜消費抽大獎活動，包括星宇航空來回日本機票、台鐵TR-PASS暢遊券等。

台北車站K區地下街的歷史，早期其被命名為「台北新世界購物中心」，在2005年開幕，K區距離上一次重新裝潢已經有12年之久，東森集團旗下東森購物今年4月接手後，特別邀請到日本知名商空設計─船場設計來進行空間規劃。

東森購物認為「商場不只是美食街，更是新的社交零售場域」，因此希望將K區建構成年輕人的娛樂基地，涵蓋多元主題及美食文化三個廣場設定不同主題，三大廣場打造成「舞蹈展演」、「生活品味」及「潮流追星」不同主題的潮流場域。

「東廣場」DANCE STAGE以大面積藍色為鋪陳，在黑灰基調的工業風格中，以燈光及銀幕創造空間獨特魅力，將東廣場打造成「街舞」的年輕人舞台，Ｋ區地下街更設置近10處大型落地鏡子牆面，歡迎年輕朋友來此練舞。而「中廣場」ACOUSTIC STAGE的設計以木質肌理揉合綠意，呈現溫暖自然的和諧氛圍。

未來中廣場不定期推出主題活動規畫，包括簽唱會、cosplay、麻將賽、直排輪及寵物健檢等，讓消費者可以盡情在這裡感受音樂、享用美食、盡興購物。「西廣場」POP STAGE以繽紛鮮豔的色彩表現，走進西廣場就會被粉紅色調所包圍，明亮鮮活，帶出空間的活力與躍動感。東森購物今年積極投入直播通路發展，K區西廣場將規畫「直播間」，結合藝人流量明星來直播站台，成為潮流追星的舞台。

台北車站位處市中心交通樞紐，隨著越來越多的上班族、學生、旅客等聚集於台北車站周邊，餐飲需求增加，生活節奏較快，台北車站K區的消費者更加注重餐飲的便利與多樣性。東森購物了解這一市場趨勢，特別在K區地下街引進了多種餐飲品牌，涵蓋了台式經典牛肉麵、義大利麵、日式料理等多國風味，滿足不同消費者的口腹之欲。東森廣場K區地下街引進的餐飲品牌包括老董牛肉麵、Sukiya、洋城義大利麵、這一小鍋、點八小食等。

在生活百貨服飾方面引進包括PG美人網、beside you、Lacoste、阿瘦皮鞋、NIKE、adidas、PUMA、reebok、Kangol、母子鱷魚、豆嫂零食等品牌，滿足不同族群的購物需求。動漫、遊戲機台的引進更為年輕族群帶來更多娛樂選擇，打造了一站式的購物、娛樂、美食新據點。