中對俄出口大爆發 卸貨後多出15萬個空貨櫃

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【中央社編輯邱國強、周慧盈台北1日電】俄烏戰爭爆發後，中國與俄羅斯的經貿活動急劇增加。但美媒引述德國一家研究機構報告指出，中俄貿易的成長，其實是中國對俄貨物出口以「驚人速度」增加，導致貨櫃卸貨後，俄羅斯境內平白多出了15萬個空貨櫃。

位在德國漢堡的貨櫃交易和租賃平台公司Container xChange在9月28日發表研究報告說，俄羅斯全境目前額外多出了15萬個因此產生的空貨櫃，讓貿易商及管理單位為此感到苦惱。

美國之音（VOA）中文網報導，這家公司的執行長羅洛夫（Christian Roeloffs）在報告中指出，從中國運往俄羅斯的貨物流量很大，而從俄羅斯流向中國的貨物卻非常少。這意味著從俄羅斯運往中國的回程貨櫃運價會非常便宜。

報導指出，俄羅斯軍隊在2022年2月入侵烏克蘭後，美國及其盟友切斷了與俄羅斯的貿易，並採取廣泛的制裁措施。於是，中國成為了俄羅斯重要的經濟生命線。

這項發自華府的報導提到，中國雖然口頭上指自己對俄烏戰爭持中立立場，但實際上卻站在俄羅斯一邊，在國際場合中屢屢為俄羅斯辯護，拒絕譴責俄羅斯的侵略行為。北京和莫斯科也公開聲稱雙方互為戰略合作夥伴。

報導指出，中國同時大量增加購買俄羅斯能源，並大幅增加對俄羅斯的出口，其中不僅包括普通的消費品，還有大量軍民兩用物資，為俄羅斯提供了戰爭所需的資金和軍用零件。

上述研究報告引用中國海關9月稍早公布的數據說，今年1至8月，中俄雙邊貿易年增率達32%，貿易總額達1,550億美元。其中，中國對俄出口激增63.2%，達718億美元（新台幣約2.32兆元）；中國從俄羅斯的進口僅成長13.3%，但達833億美元。

俄羅斯方面預計，中俄今年貿易總額將達到創紀錄的2,000億美元，比俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在2019年設定的時間表提前一年實現。

報導提到，中俄貿易的快速成長改變了俄羅斯能源貿易的方向，從歐洲轉向了亞洲。國際社會因此認為，中國的經濟支持，為俄羅斯入侵烏克蘭戰爭提供了支持。

石油輸出國組織（OPEC）9月稍早發布的報告指出，中國7月進口的原油有近1/5來自俄羅斯；而國際能源總署（IEA）8月的報告則提到，俄羅斯7月的石油出口中，80%運往中國和印度。