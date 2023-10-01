文博會落幕 2024年移師台南

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2023台灣文博會今（1）日閉幕，由於明年正好是台南建城滿400年，文化部長史哲也預告，2024台灣文博會將移師台南。

史哲表示，2023台灣文博會重返台北，也是疫後第一次的文博會，不論人潮或交易都突破疫前，除了展現台灣文創的豐沛能量，更為所有的參展者注入一劑強心針，史哲也再次向所有參與者致謝，「謝謝參與2023台灣文博會的所有人，包含所有的觀眾，大家共同閃亮了台北的天空」。

史哲也宣布，依循2022年起，文博會在台北、其他縣市間隔舉辦的前例，2024年台灣文博會將移師台南。史哲說，明年是1624年台灣走上世界地圖滿400年的日子，「也是台灣回顧自己歷史身世的重要時機」。台南作為這個歷史的樞紐，應該藉此帶領台灣民眾共同回顧這段重要的歷史。文化部將在過去大力支持古都台南各項文化資產維護的基礎上，加強挹注台南400相關展覽、研究、推廣等軟體充實，期許台南擔負起「在自己的歷史現場，做台灣的歷史教室」責任。

文化部指出，2023文博會的文創品牌與IP授權商展共計超過540家的參展業者，是疫情後文博商展規模最大，更大幅增加新創業者的參與。同時，邀集由日本角色授權協會帶領13家業者組團來台，也有泰國、香港、澳門、馬來西亞、韓國、荷蘭等國際業者共同參與展出，多國業者匯聚相互交流。

在國際買家部分，文化部與文策院合作，疫後首度邀請來自香港、日本、韓國、泰國、馬來西亞、美國、丹麥、英國、法國、瑞士等10國，超過50位國際買家，近百位國外專業人士，在花博、華山、松菸展區，舉辦逾500場次一對一國內外買家媒合會。交流中也發現國際買家對台灣角色充滿興趣，首次來台的國外專業人士表示，「逛展攤的時候發現台灣的角色IP很多元，超乎想像」、「台灣人可能很喜歡貓，因為好多貓的IP」等回饋。