陸造車新勢力9月表現不俗 「蔚小理」交付破萬輛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸多家新能源汽車企業1日公布9月份的新車交付情況，普遍表現不俗。造車新勢力方面，理想汽車依舊保持強勁勢頭，9月共交付新車超3.6萬輛，年增212.7％。其他如小鵬、蔚來等造車新勢力9月也都交付破萬輛。

每日經濟新聞報導，理想董事長兼CEO李想說，9月隨著市場需求的不斷增長，該公司周銷量、月銷量和定單量均創下新高，其中理想汽車9月單月的定單量已經超過4萬。

位列當月造車新勢力新車交付榜第二位的是零跑汽車。9月，零跑汽車交付量達到1.58萬輛，創歷史新高，第三季累計交付4.43萬輛新車，季增30％，月均交付近1.5萬輛。值得一提的是，零跑C01超級增程、零跑C11超級增程版車型在9月上市，零跑汽車希望通過新品的推出來實現交付量方面的增長。

緊隨其後的是蔚來。蔚來9月交付1.56萬輛新車，年增43.8％。第三季共交付新車5.54萬輛，年增75.4％，創歷史新高。1～9月，蔚來共交付新車接近11萬輛。

排在新勢力交付量第四位的是小鵬汽車。9月，小鵬汽車共交付新車1.53萬輛，年增81％。位列第五位的是哪吒汽車。哪吒汽車9月交付約1.32萬輛新車，月增9.2％。

傳統車企打造的新品牌方面，廣汽埃安的統計顯示，其9月銷量約5.16萬輛，年增72％；1～9月累計銷售約35.1萬輛新車，同比增長93％。埃安方面透露，其高端品牌昊鉑的超跑車型將在10月9日上市並開啟交付。

吉利控股旗下高端智慧電動品牌極氪宣布，9月交付約1.21萬輛，上年同期交付量則為8,276輛；截至今年9月底，極氪整體累計交付量為15.7萬輛。

此外，9月，嵐圖汽車交付新車5,010輛，年增99％。1～9月，嵐圖汽車交付量超2.7萬，年增102％。創維汽車9月共交付3,635輛新車，其中海外出口1,420輛，年增142％；深藍汽車9月交付達1.73萬輛。其中，S7上市2個月連續交付破萬輛。

從上述企業發佈的資料不難發現，不少品牌的9月銷量皆表現不俗。而乘聯會方面資料顯示，其預測9月狹義乘用車零售銷量約為198萬輛，月增3.1％，年增3％；其中新能源零售銷量預計75萬輛左右，月增4.7％，年增22.3％，滲透率約37.9％。