台南登革熱＋254 累計11402例 未見「周日效應」

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台南本土登革熱確診病例今天新增254例，累計1萬1402例，之前因「周日效應」，幾乎每周日都是該周病例數最少一天，過去2周的周日病例甚至都「1」開頭，今天卻維持200多例。疾管署副署長羅一鈞說，目前病例數仍處於高點，要觀察明後2天病例數往上還是持平，本周應有機會看到反轉趨勢，但還是要看是否降雨及後續「小犬」颱風會否影響台南。

台南今天新增254例分別為北區47例、東區及南區各38例、永康區37例、安南區36例、中西區27例、安平區11例、歸仁區6例、關廟區5例、仁德區3例、西港區2例，新市區、新化區、善化區及下營區各1例。

截至目前，全市37個行政區已34個行政區淪陷，疫情最嚴重的東區、安南區均已破2000例，其中東區2411例、安南區2186例；破千例則有永康區1925例、南區1529例、北區1259例。中西區667例、仁德區459例、安平區314例、關廟區229例、歸仁區195例。

南市府衛生局表示，颱風「小犬」已生成，民眾除了防颱也要加強防疫，颱風過後應慎防登革熱反撲。依照國衛院蚊媒傳染病防治研究中心監測，降雨過後2周，斑蚊密度會大增，衛生局呼籲民眾，養成檢查居家內外環境有無孳生源，並動手將孳生源清除，「巡視」家戶內外積水容器，「倒掉」積水，「清除」廢容器並分類回收，「刷除」殘留斑蚊蟲卵，才能有效控制疫情。