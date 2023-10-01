第3次中德高級別財金對話 達成擴大雙向市場准入等25共識

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第3次中德高級別財金對話今日在德國法蘭克福舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與德國財長林德納共同主持對話。雙方在會上達成25點共識，一致認為加強雙邊經濟關係有助於實現優勢互補，並承諾在公平競爭基礎上共同努力擴大雙向市場准入，深化永續貿易投資合作。

新華社報導，何立峰表示，中方願與德方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，深化互利共贏合作，為中德全方位戰略夥伴關係發展注入更多正能量；林德納表示，德方願與中方加強財金領域務實合作，推動德中關係持續向前發展。

報導指，雙方圍繞宏觀經濟形勢與全球經濟治理、中德金融合作進行了深入溝通交流，達成一系列互利共贏的成果和共識。對話期間，何立峰和林德納共同出席了中德金融界圓桌會。

另據大陸財政部網站消息，雙方重申這一對話機制是中德就財金領域戰略性、全域性、長期性問題開展雙邊溝通和政策協調的重要平台。雙方致力於通過多雙邊管道加強宏觀經濟政策協調，共同促進世界經濟復甦和永續發展，維護全球金融穩定。

雙方同意加強財金領域合作，在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放。雙方致力於共同推動完善國際經濟治理，反對貿易保護主義，支持以世貿組織（WTO）為核心、以規則為基礎、非歧視、公平、開放、包容、公正、永續和透明的多邊貿易體制。