只要做這件事 你一定會有錢！還有5個致富之道

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基本上，我不是誇大，也不是騙你，如果你想變有錢，你只要下定決心做大多數人不做的事，就是先付錢給你自己。

大部分人賺到一塊時是先付錢給其他人，他們付錢給房東、信用卡公司、電信公司、政府等等。他們認為需要預算的原因是幫助他們算出月底、每年或整個職業生涯要付給其他人多少錢，然後他們才把「剩餘」的錢付給自己，這樣絕對、肯定是財務上的倒退。

由於這系統沒有用，美國人因此嘗試以很奇怪的方式致富。歸結下來，基本上有六個方式可以在美國致富，你可以：中樂透、結婚、繼承、打官司、做預算，或是先付錢給自己。

讓我們快速地檢視每個方法。

中樂透：你猜得到美國一般勤奮工作的人最常用什麼方法嘗試致富嗎？他們玩樂透。自1964 年新罕布夏州首次推出樂透以來（之後有三十七個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島加入），美國人已經投入一兆多美元買樂透彩券。事實上，從我們出版至今，美國已賣出5,000 多億美元彩券，光是去年就估計達700 億美元！很瘋狂，對吧？你能想像如果這些錢投資在退休帳戶會如何嗎？現在我來問你其他問題。你中過樂透嗎？你知道有其他人中過嗎？那個人有和你分享彩金嗎？一點也沒錯，別再想了。

結婚：到目前為止這部分進展如何？有句諺語說嫁個有錢人跟嫁給窮人一樣容易。真的嗎？真相是為錢結婚的人通常餘生都要付出代價。所以也跳過這項，除非你真的愛上剛好有錢的人。

繼承：這顯然不值得考慮，除非你父母有錢。即使他們有錢，當你在假日拜訪並問候他們，然後在他們說「我很好」時想著「很可惜」，這不是有點病態嗎？

打官司：現在這是很大的市場，全世界超過四分之三的律師在美國執業，94％以上的官司在美國打。似乎有些人覺得與其賺錢、存錢及投資，更好的策略是找到目標、大告特告、狂削一筆。不論如何，它都不是能累積財富的可靠系統。

做預算：你可以抑制物欲、自備午餐、剪折價券、追蹤每一分支出，從未有樂趣，延後三十年享樂，期望有天你可以退休開始享受生活。嘖！聽來很糟，難怪這很少有效果。

剩下一個經過證明又容易的致富方式，那就是⋯⋯

先付錢給自己

你可能已經聽過這句話了，你應該先付錢給自己的概念不是原創的，當然也不是最新的。我教了很多年，並且在我開始時就流傳許久。通常我會問學生是否聽過先付錢給自己的概念。幾乎我教的每個班或研討會，不論有五個人或五千人，超過90％的人會舉手（另外10％大概也聽過，但他們是不管我問什麼都不舉手的那種人）。

但是，聽過這個概念不表示你正在實踐它。在我詳細解釋先付錢給自己的意義與如何運用它之前，我要你回答下面的問題，看你是否知道答案，更重要的是，看你是否正在實踐你知道的概念。

你真的知道「先付錢給自己」的意義嗎？

． 你知道你應該先付多少錢給自己嗎？

． 你知道你先付給自己的錢要放哪嗎？

． 你是否實際進行？

． 你的先付錢給自己計畫有自動化嗎？

根據大家回答這些問題的方式，我可以馬上辨別出他們是否有實際的計畫致富，真相是大部分人都沒有。

所以你做的結果是？你先付錢給自己嗎？你知道你先付錢給自己的比例嗎？你的錢放對了地方嗎？你的先付錢給自己計畫有自動化到你不必做預算、開支票，甚至想到它的時候才去存錢嗎？

如果所有問題你都可以明確地回答「是」，恭喜你，你真的很棒，為了達到財務自由比大部分人還努力。請繼續讀下去，因為這本書收錄能被像你這樣的行動派活用的觀念，有助你升級到下個層次。

另一方面，如果部分或全部的答案是「否」，別痛打自己，你佷正常。大多數不先付錢給自己的人也沒有自動投資計畫。大部分人只是希望有錢，但希望永遠無法成真。當然，這些人可能意外變有錢，可能中樂透，或被公車撞然後告市政府得到幾百萬。但這不在計畫之內。而你需要計畫。因此如果你無法肯定地回答所有問題，本書其他章節會告訴你如何正確進行。