精準配鏡 首選得恩堂 換副眼鏡視界愈年輕

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現代人生活已離不開手機等3C用品，長時間觀看螢幕也會影響視力健康，甚至年紀不到40歲卻已讓眼睛有”微老”現象產生。這時候應該適度減輕視覺壓力，漸進多焦鏡片是一個理想的選擇！得恩堂眼鏡跨越80年，以專業精準的驗配技術服務不同世代，贏得消費者的高度信賴！

得恩堂眼鏡2023年終感恩回饋，特別推出【漸進多焦鏡片超值方案】即日起至2023.12.31止，選配法國光學大廠 e-Lens漸進多焦點鏡片，享有60天驗配滿意保證，滿意期內不適者可免費換片！加$1000還可多一副單焦鏡片，讓您輕鬆換眼鏡，視界愈年輕！此外，還可搭配選擇多款設計師品牌鏡框，展現當季《輕奢時尚》品味！現在配鏡滿額還可參加抽獎，最熱門的iPhone14、AirPods Pro、PS5、breo眼部按摩器等好禮任您抽！更多優惠方案請洽得恩堂眼鏡門市，或上官網www.grace.com.tw查詢！

『得恩堂眼鏡』守護全民視力健康超過82年，是大家最熟悉的眼鏡專家，除了專業配鏡服務外，得恩堂也提供護眼檯燈，還有獨家販售紓壓保健『breo倍輕鬆』按摩系列：眼部熱敷按摩器、頸部熱敷按摩器、迷你筋膜槍、腰背按摩器等，都是居家保健的熱銷好物，歡迎到指定門市免費體驗！

得恩堂秉持「得恩、感恩、報恩」的經營理念，以專業技術、絕佳品質的商品與用心服務來守護全民視力健康，贏得消費者的信賴成為配眼鏡的最佳首選。得恩堂率先業界引進日本的精準驗配流程，每位驗光師均具備純熟的驗光和配鏡技術，能深度了解顧客視覺感受，根據每個人不同的用眼需求量身打造最合適的眼鏡。得恩堂持續提升服務品質，用專業守護全家人的美好視界！精準配鏡，就選得恩堂！