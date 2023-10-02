結合水陸運輸功能 基隆將引進水陸兩棲運具提升旅遊觀光特色

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為了提升基隆旅遊資源，基隆市府規劃引進水陸兩棲觀光運具（鴨子船），讓遊客不論在陸地還是海洋行駛都可以有不同的體驗，在海上可以飽覽港灣風光，且近距離接觸郵輪、軍艦等設施，在陸地上搭配導覽員的介紹，讓未來到基隆遊玩的遊客，能有更多的遊覽體驗及選擇。

市府產發處處長林鼎超表示，大家俗稱的鴨子船是一種獨特的水陸運輸工具，以其可愛的造型和多元功能性而聞名。希望台灣可以借鑒這一成功模式，經營類似的水陸運輸工具，以吸引更多觀光客搭乘，並提升基隆在地的海洋觀光產業。

林鼎超表示，近期在日本考察並搭乘水陸兩棲船時，對於該運具的運作及設計有深刻的體驗及啟發，遊客可以透過體驗更快的認識到一個城市的重要景觀設施與歷史，了解城市深厚的文化底藴，且獨特的外型以及可以水陸兩棲運行的特點非常吸睛，行駛在路上均獲得民眾的熱情招呼與青睞，可以成為旅遊新亮點。目前已經規劃將日本的經驗引進台灣，以促進基隆本地的觀光業發展。

為了實現這一願景，市府目前已經規劃將日本的經驗引進台灣，以促進基隆本地的觀光業發展，同時參考國外營運模式，如以水陸兩棲王者設計河馬造型鴨子船，本市將運用基隆特色作為主題發想進行車體改良，搭配海洋主題及慶典活動，創造獨特而具有吸引力的海洋城市行銷。

這一計畫不僅有望提高基隆市的旅遊業務，還有潛力成為台灣觀光業的一個新亮點。市府對其發展充滿信心，並期待與相關機構和企業合作，實現這一創新項目的成功。（基隆市政府 廣告）