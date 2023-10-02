10／2本周國內外財經焦點》美非農就業報告、台9月CPI、Google、三星新品發表

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在暫時躲過美國政府關門危機後，本周將迎來多項勞動市場數據，其中以10月4日的ADP就業報告與6日的官方非農就業報告兩項最受關注。

財經網站TradingEconomics調查經濟學家意見後預估，美國9月ADP民間就業將增加約20萬人，高於8月的增加17.7萬人；預估9月非農就業人口將增加15萬，增幅低於8月的新增18.7萬人；9月失業率則預估與8月相同，維持在3.8％。

其他財經數據還包括9月製造業採購經理人指數、8月JOLTS職位空缺數、9月服務業PMI、8月進出口、上周初領失業救濟人數等。

澳洲、紐西蘭、波蘭央行也將在本周召開利率決議。

繼蘋果、華為之後，本周則是Google、三星新品發表。

Google將於10月4日舉辦秋季新品發表會，預計發布Pixel 8和Pixel 8Pro，以及Pixel Watch 2等，Pixel 8和Pixel 8 Pro將搭載Google自研Tensor G3處理器，Pixel 8系列除了維持現有Real Tone、夜視拍攝、天文攝影、Super Res Zoom變焦外，再增加Magic Editor連拍後換臉、專業模式、影片增強、低光源錄影、錄影降噪、優化錄影膚色等功能。

三星則是在隔天10月5日舉行開發者大會，除了關注Galaxy S23 FE是否會正式亮相外，也將公布新版OneUI介面，並聚焦在SmartThings應用、新版Knox安全技術、Bixby數位助理服務應用發展等。

中華經濟研究院10月2日將發布9月台灣採購經理人指數，8月台灣製造業採購經理人指數PMI為45.5，呈現連續6個月緊縮，遠遜於市場預期，若9月台灣PMI仍處於緊縮區間，將出現連續7個月緊縮，扣除今年2月因工作天數短、較前月短暫大幅回升51.4，自去年7月迄今已連續14個月皆居於緊縮區間，為台灣採購經理人指數2012年創編以來最長的緊縮期。

主計總處將於10月5日公布9月物價統計。由於颱風推升蔬果價格，8月消費者物價指數（CPI）年增率升至2.52％，創近7個月最高，主計總處認為此乃短期波動，通膨壓力並未上升。此外，進口物價連跌六個月，輸入性通膨壓力持續減輕。日前蘇拉、海葵兩個颱風雖會影響9月通膨率，但由於去年同期也有颱風，加以外食費漲幅趨緩，娛樂服務費回跌，研判9月通膨率與8月不會差異太大。

此外，仲量聯行、戴德梁行第三季商用不動產季報分別在10月3、4日舉行，由於金融壽險業購置投資性不動產的租金報酬率門檻，自2022年升息循環以來，仍高掛在2.845％水位，因此出手力道明顯熄火，商用不動產市場也缺乏亮點，全台第3季商用不動產成交金額恐將面臨腰斬。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。