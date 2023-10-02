臨時撥款未納援烏方案 拜登矢言支持基輔

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（中央社華盛頓／基輔1日綜合外電報導）美國總統拜登今天矢言美國不會放棄烏克蘭。一項避免政府關門的協議內容沒有納入華府對基輔的援助。他同時敦促共和黨議員在提供資金的議題上「停止玩遊戲」。

法新社報導，拜登在白宮演說指出：「我要向美國盟友們、美國人民和烏克蘭人民保證，你們可以依靠我們的支持。我們不會一走了之。」

他表示，值此烏克蘭對抗俄羅斯侵略之際，有一股須於未來幾天和幾週之內讓國會通過援烏新方案的「勢不可擋的緊迫感」。

美國國會兩黨昨天深夜於最後一刻達成妥協，避免政府關門，但是內容沒有納入對烏克蘭提供新的戰時援助。

拜登痛批共和黨，並且呼籲聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）避免昨天達成的為期45天臨時協議屆滿時又重演這齣政府停擺戲碼。

「我受夠了這種邊緣政策（brinkmanship）。這種邊緣政策必須結束，不應該再有另一場危機。」

美國國會議員昨晚於最後一刻達成的避免政府關門協議內容不包括對烏克蘭提供額外資金，基輔今天表示，正就確保取得新的戰時援助與華府合作。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）說：「烏克蘭政府現正與美國夥伴積極合作，以確保於未來45天內發生的美國新預算決定納入協助烏克蘭的新資金。」

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）稍後表示，他已於華府作出上述決定之後與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）就進一步軍事援助進行商討。

烏梅洛夫說：「奧斯汀部長就美國對烏克蘭的支持向我作出保證，烏克蘭戰士將會在戰場上繼續得到強有力後援。」

自從莫斯科去年侵略以來，基輔高度依賴西方國家支持。其中，提供逾400億美元軍事支援的美國是最大資助國。

然而，因美國共和黨國會議員力促大幅度削減支出，對烏克蘭提供資金的議題在華府日益政治化。