低軌衛星 中華電大突破

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中華電信 今年衛星通訊產業發展

中華電信挺進低軌道衛星布局，再傳重大突破！中華電信傳與國際低軌衛星業者OneWeb合作，在台發展低軌道衛星業務。

原本最有機會合作的Starlink，因堅持外資身份在台取得衛星執照，與中華電信合作暫卡關。

另著眼於Amazon推動Project Kuiper計畫，投資逾百億美元、發射3,236顆低軌衛星，中華電信正密切爭取合作，未來可望帶動相關衛星地面接收站建設商機，法人看好台揚、昇達科、明泰、事欣科、金寶、宏捷科、康舒、華通等概念股雨露均霑。

其中，台揚為少數通吃OneWeb、Space X的網通廠，昇達科掌握SpaceX、OneWeb、Amazon衛星通訊關鍵元件將率先受惠。TrendForce預估，2023年全球衛星產業產值可達3,083億美元（近新台幣10兆元），年成長為4.5％。

數位部稍早委託財團法人電信技術中心（TTC）推動「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，與中華電簽訂合作備忘錄，協助在首階段完成OneWeb在國內11個非同步軌道衛星終端設備站點（Hot Spot），及5個基地台衛星後傳鏈路站點（Backhaul）建置。目標明年底布建700個國內Hot Spot、70個基地台衛星後傳鏈路及3個國外Hot Spot站點，兩階段補助金額合計5.38億元。

中華電也將申請低軌衛星執照，向數位部申請低軌衛星頻率，提供OneWeb衛星通訊服務在台落地，未來相關設備型式認證，由中華電協助向NCC提出申請。