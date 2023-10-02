推動多元金融商品發展必須再加把勁

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為了推動資本市場發展，並因應ESG永續發展、數位科技及高齡社會等三大趨勢，以打造具前膽性及國際競爭力之資本市場，金管會2020年12月宣布啟動「資本市場藍圖」，預計三年內完成五大策略、25個重點項目及82項具體措施，可謂對強化我國資本市場提出具體且前瞻性的措施，值得我們給予主管機構喝采及讚許。

政府啟動「資本市場藍圖」迄今已近三年，也有一些具體成效，例如應對策略一，證交所和櫃買已於2021年7月攜手提出「創新板與戰略板」，來協助中小創新企業走向資本市場籌資，以完善企業籌資管道；又如應對策略二，證交所於2021年6月30日首次推出台股造市者制度，並於2022年6月再推出納入ESG元素的新一輪造市制度，以活絡市場交易並提升交易效率及流動性等措施。惟策略五：鼓勵金融創新與多元金融商品發展構面，則仍有極大精進空間。

眾所皆知，台灣一直以來都存在閒置資金過多，可投資的金融商品不足的問題。根據行政院主計總處日前預測顯示，我國2024年超額儲蓄率將回升至14.46％，且超額儲蓄將高達3.55兆，將連續五年逾3兆，顯示閒置資金非常多。政府除了可藉由提供投資抵減誘因，將企業儲蓄引導投資到如淨零減碳等相關經濟活動外，亦應提供多元及具創新性的金融商品供投資選擇，一方面可以去化家庭及企業的超額儲蓄，另一方面也能防止民眾為了追求高報酬，而投資非法的境外金融商品（如澳豐基金事件）。

要落實「資本市場藍圖」策略五：鼓勵金融創新與多元金融商品發展，首先應加速審核基金架構不動產投資信託（REITs）之募集，來擴大資產管理業務規模。立法院於今年5月底三讀通過「投信投顧法」修正草案，開放REITs可採基金架構發行，並新增「不動產投資事業」得募集及私募不動產投資信託基金，且和現行信託架構併行，採雙軌併行制，冀望能促進我國證券化市場蓬勃發展。

修法迄今，只有日前「新利一號」一檔REITs獲金管會核准募集，且是採信託架構發行，其發行金額雖然只有約新台幣50億元，但卻是全台2017年以來首度有REITs獲准募集。

放眼亞洲鄰國之REITs市場規模，日本為亞洲最大REITs市場，統計至今年7月日本共計有60檔REITs，總市值共計約新台幣3.4兆元；而居亞洲第二大REITs市場的新加坡，目前共有42檔REITs，總市值共計約新台幣2.3兆元。相較之下，台灣現存六檔REITs總市值只約新台幣750億元，仍有相當大的成長空間。職是之故，為了擴大資產管理業務規模並促進REITs篷勃發展，主管機關應加速審核基金架構REITs之募集。

此外，主管機關也應加速開放證券商發行外幣計價結構型債券，並請櫃買中心一併研議推動證券商發行結構型債券掛牌。根據外電報導，新加坡交易所（SGX）己於今年8月30日開放結構型憑證之交易，是亞洲首家開放結構型憑證上市之交易所，而在新加坡交易所掛牌交易之結構型憑證，亦涵蓋不保本結構型憑證，可謂相當先進，對其鞏固亞太財富管理中心地位有極大幫助。

據悉，證券商公會亦曾於2020年參考瑞士證券交易所掛牌結構型商品類型30餘檔，挑選符合投資人需求之商品類型與優先順序，並建請櫃買中心通盤研議推動券商發行結構型商品掛牌的可行性，它山之石可以攻錯，上述新加坡交易所的積極做法，則值得櫃買中心借鏡參考，如果台灣也能積極讓券商發行結構型商品掛牌，相信一方面能精進券商金融商品設計的能力，另一方面也可以滿足國人多元投資理財需求。

總而言之，近三年來政府推動「資本市場藍圖」的成效值得肯定，但要落實金融創新與多元金融商品發展的目標，應加速審核基金架構REITs之募集，以擴大資產管理業務規模並促進REITs蓬勃發展。另外，櫃買中心亦可參酌新加坡交易所做法，積極研議推動券商發行結構型商品掛牌的可行性，以精進券商金融商品設計的能力，並滿足國人多元投資理財需求，當然其它推動多元金融商品發展的措施也需再加把勁。