地政四法 政院周四大清倉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

內政部地政四法清倉概況

據了解，行政院法案清倉還沒結束，本周四（5日）行政院會將啟動住宅法、危老條例及土地法等地政法案大清倉，其中住宅法修法將明訂公益出租人出租房子所得資料，不得作為稅務機關查稅依據，降低房東對查稅疑慮，以利釋出房源。

至於攸關設置充電樁的《公寓大廈管理條例》修正案，因立委認為電動車普及率不高，針對召開臨時住民大會成案門檻降為十分之一看法不一，爭議仍大，本會期要出行政院大門恐有難度。

行政院會日前一口氣通過最低工資法及囤房稅2.0等八項優先法案，被視同行政院在法案大清倉。據悉，法案清倉還沒結束，內政部還有住宅法、危老條例、公寓大廈管理條例及土地法等四項重大法案等待院會拍板，送至立院列優先法案。據悉，日內政院仍會和黨團作最後溝通敲定。

行政院會本周四擬先通過住宅法、危老條例，另土地法有其迫切性若來得及不排除排入。其中住宅法修正重點在增訂公益出租人租賃契約及所得資料，不得作為綜所稅、地價稅及房屋稅查核依據，並排除稅捐稽徵法「稅捐未於規定期間內申報，核課期間為七年」之規定，讓房東放心加入公益出租人行列。官員私下說，修法目的在降低房東疑慮，即使過去曾有逃漏稅情況，實務上應不致追究。

另一修法重點是放寬公益出租人態樣，明訂房東將房屋出租給催媽好等社福團體後，若由NGO團體再轉租給符合租金補貼申請條件房客或弱勢者，住宅所有權人或房屋納稅義務人，都能被認定為公益出租人，可享受所得稅、地價稅及房屋稅等減免好處。

至於危老條例修正案，主要在解決各縣市政府或國產署持有的公有土地，鬆綁參與危老協商，不必先經縣市議會通過。官員說，不少縣市持有零星公有地坐落夾雜在私有建築群中，縣市政府可直接參與危老協商。但公有地不得大於私有地，以免產生小吃大狀況；合併總面積大於1,200平方公尺，且符合都更單元，可走都更程序，不必走危老機制。

值得一提的是，日前行政、立法協調會，就地政四法列本會期優先法案溝通時，黨團立委針對設置充電樁的《公寓大廈管理條例》修正案頗有異見，認為電動車普及率不高修法不急迫，修法後一定要管委會同意，在舊社區恐會造成很大反彈。

另立委針對管委會同意門檻高低，也意見分歧。現設充電樁需經區權會有住戶三分之二出席、出席四分之三同意，門檻很高。內政部修法擬放寬，降低召開臨時住民大會成案門檻為十分之一，100戶只需10戶同意，即可研商設置充電樁，立委希望全案行政部門再議。知情官員直言，不只有管委會同意問題，經費分攤也是難題，經費至少上百萬起跳，要所有住戶分攤，的確爭議不小。