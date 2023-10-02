虛坪改革、車位優先 修法擬放緩

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虛坪改革方案何時推出，備受外界關注。內政部擬修改《公寓大廈管理條例》，優先處理停車位及車道問題，讓未買車位住戶，可不必負擔車道公設，業界認為此影響房市買賣層面較小。惟據悉，行政院認為，健全房市政策要有節奏，以免影響買氣，本會期以囤房稅2.0最優先，虛坪改革案腳步可能放緩。

至於虛坪改革另一重點免計容積公設檢討（例如圖書室、健身房等），因涉及成屋及預售屋登記面積分配計算有很大差別，在市場上易造成不同認知及紊亂，傾向緩議。

知情人士透露，限制預售屋換約轉讓等平均地權條例子法，7月剛上路，對房市屬重大變動，行政院認為，房市要先穩定下來，不要造成連續性衝擊，各項房市政策推出要有節奏，以免影響買氣。

內政部虛坪改革案何時推出，是否優先釋出較有共識車道車位的改革，高層說，由行政院決定。不過，本會期為選舉會期，可審查優先法案時間及空間不大，虛坪改革法案若推出本會期變數甚大，行政院正審慎評估中。

虛坪改革案有兩大方向，包括停車位與車道公設（車公）問題，還有免計容積空間檢討，原本擬在本會期提出《公寓大廈管理條例》修正案，在「車公不要變為大公」原則下，將法定停車空間由公設改為「專有」部分方式登記，未購買停車位住戶，無須額外分攤車道面積。

而其車道公設計算，需配套檢討建築技術規則及房屋相關測繪、登記行政命令。據悉，建商團體認為，車道及停車坪數改革影響層面較小，對房市買賣影響不大，無太大歧見。惟內政部官員說，停車空間制度改進涉及登記制度重大變革，並將改變市場實務交易習慣，為讓制度改進更周延可行，現正蒐集各界意見並積極研議中。

另一塊改革檢討重點是免計容積，依建築技術管理規則，管委會使用空間凡涉及「安全必要」公設例如機電設備空間、安全梯梯間、緊急昇降機機道、特別安全梯與緊急昇降機排煙室等，均可免計入容積。