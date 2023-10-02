拜登簽臨時法案 美政府關門危機 暫解除

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美國國會9月30日緊急批准一項臨時撥款法案，並送交總統拜登簽署成法，令聯邦政府暫時躲過停擺危機，得以維持運作45天至11月17日。美國政府關門危機暫時解除，可望令長債殖利率回落，並為美國股市帶來轉機。

共和黨掌控的眾議院30日以335票同意、91票反對的票數通過此撥款法案，民主黨占多數的參議院隨後以88比9票數批准通過，並趕在午夜截止期限前送交拜登簽署，令聯邦政府十年來第四次停擺危機暫時落幕。

此法案剔除對於烏克蘭的援助，原因是愈來愈多的共和黨議員表達反對立場，但將聯邦災害援助經費增加160億美元，後者符合白宮期待。

拜登表示：「這對於美國民眾是大好消息。但我們在任何情況下都不能允許美國中斷對於烏克蘭的支持。」

經過多日紛擾後，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）擱置黨內保守派大幅削減支出的要求，轉而依靠民主黨議員通過他提出的新法案。這可能導致他的議長職位岌岌可危，共和黨強硬派早已揚言要對他發起罷免行動。

9月向來是美股表現最糟的月份，今年也不例外。數據顯示，道瓊工業指數9月累跌3.5％，創今年2月以來最糟月度表現，標普500與那斯達克指數月跌幅分別達4.9％與5.8％，兩者皆為去年12月以來最差表現。

儘管部分投資人認為10月市況依然艱難，但從歷史來看表現將優於9月，道指10月份平均上漲0.5％，標指與那指平均月漲幅分別為達0.6％與0.8％。

美股9月份下跌原因眾多，包括油價上漲推升通膨擔憂、美國車廠發起罷工，以及政府停擺恐導致經濟減速等。但後者危機解除後，可望為美股帶來一番新氣象。

正如諮詢公司The Wealth Alliance總裁暨常務董事迪頓（Eric Diton）所說：「我看到市場過度悲觀的跡象。事實上，10月經常是觸底反彈的月份，對於10月與第四季表現樂觀以待。」

投資網站Trading.biz分析師米切爾（Cory Mitchell）表示，根據以往經驗，9月底是「逢低買進」優良股票的好時機，為10月與11月的反彈做好準備。