經部啟動修法 工廠危物未申報 罰則擬加重

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經濟部官員透露，明揚大火後，目前正在檢討「工廠管理輔導法」，針對未能核實申報危險物品資訊的工廠業者，將大幅提高罰則上限，同時也會檢討檢查頻率，在定期檢查之外再增加不定期抽檢；另外也規劃中央與地方跨部門聯合稽查，希望透過嚴查重罰、遏止廠商投機心態，擔起該有的防災責任。

內政部及經濟部2日赴立法院內政委員會，就科學園區大火及廠商安全管理進行報告。知情官員表示，經過跨部會檢討後，希望各項事權可更統一，如科技產業園區是由中央或地方管理，將會全國統一步調；同時也從「申報資訊」、「分享資訊」、「執行檢查」等三方向檢討現行流程，並且研擬相關修法或另訂指引，特別是《工廠管理輔導法》一定會回應外界期待、調高罰則。

官員指出，《工廠管理輔導法》過去主要是針對中小型工廠、所以考量到比例原則、罰則也訂得較輕，但隨著營運擴展、廠房擴建，確實有檢討罰則的必要，因此將檢討「大幅調高」罰則上限，讓不管是科技產業園、工業區、甚至是不在區內，只要是適用工廠管理輔導法的企業，都必須要確實遵守規定。

有鑒於明揚大火的肇因，極有可能是因應旺季的超量存放，所以在提高罰則之後，經濟部也將調整檢查頻率，不只是增加檢查次數，也將配合廠商的淡旺季製程，從過去只有定期檢查，再加不定期抽查，希望能讓業者不要心存僥倖，能從法遵開始、確實遵守危險物品申報規定。