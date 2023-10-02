台積衝先進製程 供應鏈沾光

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台積電3奈米先進製程在主要客戶加持下，明年接單及出貨樂觀，台積3奈米製程相關供應鏈明年營運也將受惠，其中包括家登極紫外光光罩盒、鑽石碟中砂、半導體靶材光洋科、晶圓真空吸盤的意德士及濾能等，2024年營運都將可望受惠拉抬。

首款搭載台積電3奈米A17 Pro晶片的iPhone 15 Pro與Pro Max機種大熱賣，市場反應讓國際晶片廠對3奈米信心大增，業界傳出，聯發科、高通、輝達、超微四大客戶爭相導入高階製程，預估2024年下半年3奈米家族（含N3E）月產能，可望衝高至10萬片。

市場積極導入台積電3奈米製程的消息傳出後，對於台積電3奈米供應鏈也受到市場矚目及看好明年營運可望受到推升。

其中家登在極紫外光（EUV）光罩盒市占率達約7成，EUV微影技術已成先進製程標配，業內分析，台積電從7+製程開始導入EUV技術，跨入新一製程世代，每片晶圓所採用的EUV光罩層數也愈來愈多，看好家登將持續受惠。

在半導體靶材部分，過去台積電均使用國際大廠產品，但在積極推動設備及耗材國產化之後，光洋科自台積電先進製程7奈米開始也打入供應鏈中，並取代美、日大廠，成為台積3奈米靶材供應商。光洋科在半導體靶材去年營收比重達4％，今年估達10％，2026年目標再翻倍至20％。

意德士則是前段製程零組件供應商，主要提供真空吸盤曝光載台，搭載在EUV設備上，由於現今隨著製程推進至3奈米，晶圓薄度愈來愈薄，真空吸盤扮演製程當中提高良率的關鍵要角，意德士明年營運也可望優於今年表現。

濾能主力產品抽取式濾網及提供微污染（AMC, Airborne Molecular Contamination）防治服務，透過濾網的材料研發創新，防止空氣中看不見的氣體分子飄落，是成本控制及良率提升的關鍵耗材，在國內先進製程的市占率已超過5成，明年營運同樣受惠。

中砂則是生產再生晶圓及鑽石碟產品，其中高規格鑽石碟新品，獲得大客戶連續性及擴大採用，在3奈米市占率達到7成以上，法人預期，隨大客戶3奈米產能逐步達到滿載，明年起業績動能可望較今年顯著增強。