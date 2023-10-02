上半年不如預期＋供應鏈去化庫存 車載面板 全年出貨冷颼颼

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全球經濟疲弱影響車市，根據群智咨詢（Sigmaintell）統計，上半年車載面板不如預期，前裝車載面板出貨輛約8,734萬片，僅小增0.6％，預期全年車載面板出貨約1.8億片、年增率僅約1.2％。車載面板市場競爭加劇，龍頭廠天馬上半年出貨持平、市占率約15.6％，日本顯示器、友達上半年出貨維持成長，市占率分別為15％、12.9％緊追在後。

群智咨詢統計，2023年上半年全球汽車整車銷量約4,210萬輛，年成長11.2％，但仍低於2021年上半年同期。由於上半年車載面板不如預期，而且供應鏈去化庫存，上半年全球車載面板前裝市場出貨約8,734萬片，僅小增0.6％。

從面板供應商來看，天馬積極投入，並且不斷升級智慧座艙解決方案，上半年車載面板出貨約為1,360萬片，與去年同期持平，以15.6％的市占，排名市場龍頭。

日本顯示器收斂手機業務，增加車載產品投入，在歐洲及日本客戶銷量增長帶動下，上半年出貨規模約為1,310萬片，年增6.6％，以15.0％的市占、居前裝市場銷量第二位。友達車載面板出貨規模約1,126萬片，年增11.0％，市占12.9％、位居第三位，並在車載顯示領域不斷創新，以曲面設計、大尺寸貼合、AmLED等顯示技術，整合車用顯示器與人機界面開發智慧車艙系統，尋求新的增長機會。

京東方憑藉AMOLED、BD Cell、Mini LED、Oxide LCD等豐富的顯示技術和高世代線產能的成本優勢，上半年京東方的車載面板前裝市場出貨約1,090萬片、年成長3％，市占率約12.5％。LGD不斷增加LTPS面板出貨比重，並推廣OLED車載面板，以高階產品達到較高的營收。上半年車載面板出貨量約為862萬片，年增4.0％，市占率9.9％。

群智咨詢表示，全球經濟疲弱，以及供應鏈庫存偏高，對車載面板需求也放緩節奏放緩，預估2023年全球前裝車載面板的需求規模約1.8億片，年增率僅約1.2％。

消費產品需求不佳，面板廠轉而投入車載面板市場造成競爭加劇。面板廠在技術創新之餘，進一步投入Tier 1業務，打造智慧座艙解決方案，提升自身的競爭力並尋求新的增長機會。