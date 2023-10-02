衛星商機登台 中華電扛大旗

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俄烏戰爭引發全球更加重視多元化的通訊備援系統，尤其台灣身處兩岸情勢敏感地區，網路安全韌性不僅為國安議題，企業更視為首要考量，以防範可能會威脅企業發展的各種變化，中華電信身為國內電信龍頭，在衛星營運領域擁有20多年的豐富經驗，而且已與國際低軌道衛星業者進行落地測試及實證測試，在台灣發展低軌衛星過程，亦被賦予重責大任。

去年中華電與Garmin獨家合作Garmin inReach衛星通訊服務，以覆蓋全球的低軌道衛星-銥衛星作為通訊系統，成為第一個正式在台提供商用低軌道衛星終端產品及服務。

在高軌衛星方面，中華電信與新加坡電信已決定共同發射ST-X衛星計畫，後續規畫正在進行中，主要用來接續ST-2衛星退役後的衛星通訊所需，根據中華電信日前公告，中華電信投資金額約為1.77億歐元及5,100萬新加坡幣，約合新台幣70億元左右。

衛星網路被視為偏鄉、農村與海空移動載具的主要通訊解決方案，尤其低軌衛星提供通訊互補性，並可整合現階段正在研發測試的B5G／6G混合解決方案，發展車聯網、智慧製造、智慧交通、智慧物流發展。從3GPP Rel-17所制定的非地面網路（Non-Terrestrial Networks，NTN）規劃方向看出，行動通訊與衛星通訊未來在產業鏈方面會有更多合作機會，促使SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon等國際大廠積極布局，亦為台廠帶來新商機。

根據財團法人電信技術中心（TTC）的計畫，未來中華電信將協助OneWeb在台灣建設低軌衛星地面接收站，並由OneWeb指定經過認證及測試通過的供應商提供相關衛星設備、中華電信負責建設。由於多家台廠網通設備商早就與OneWeb建立長期合作關係，可望率先受惠。