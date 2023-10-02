蘋果認了 i15過熱是軟體問題

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蘋果9月30日承認iPhone 15確實有過熱問題，但強調與鈦金屬外殼無關，而是軟體問題造成。蘋果表示iOS 17作業系統及部分第三方應用程式有漏洞才是手機過熱主因，並承諾近日發布軟體更新解決問題。

今年9月蘋果發表iPhone 15後隨即掀起搶購熱潮，不料9月底開賣後不久便有大批用戶抱怨手機過熱。一名使用者在蘋果論壇上發文表示：「我今天剛拿到iPhone 15 Pro Max，但手機太燙害我無法拿太久。」

網路論壇Reddit及其他網路社交平台在過去一周內湧現許多諸如此類的抱怨文，且iPhone 15全系列四款手機都有過熱情形。CNBC新聞台實際試用iPhone 15 Pro Max也發生過熱情形，一度令外界懷疑是台積電3奈米製程代工的A17 Pro處理器有問題，也有部分人士推測是鈦金屬外殼或Type-C充電插槽所造成。

蘋果30日公開說明：「我們發現在特定情況下iPhone 15會有過熱情形，例如在開始使用的頭幾天會因為系統設定或還原而導致後台執行工作增加。此外，我們也發現iOS 17系統漏洞造成過熱，將發布軟體更新解決問題。部分第三方應用程式近日發布的更新也造成系統負載過量，因此我們正與程式開發商合作，將在近日改善問題。」

蘋果今年針對頂級市場推出的iPhone 15 Pro及Pro Max首度採用航太級鈦金屬外殼，號稱更加輕薄。

蘋果強調iPhone 15過熱與鈦金屬外殼無關，且近日即將發布的iOS 17系統更新也不會降低iPhone運算能力。

9月底iPhone 15開賣後需求有增無減，4款機型出貨時間都要等上數周，其中頂級款iPhone Pro Max出貨時間更創下歷史新高，令外界看好蘋果本季營收亮眼。

天風國際證券分析師郭明錤日前曾警告，iPhone 15過熱恐怕影響銷售，但CNBC新聞台報導蘋果歷代iPhone也曾在開賣後發現嚴重瑕疵，卻未對銷售造成顯著影響。