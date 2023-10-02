集保結算所董事長 林丙輝 掌握e化＋AI雙利器 扮金融市場最強後盾

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林丙輝小檔案

集保e手掌握APP連結股東e服務

集保旗下基富通力推普惠金融

臺灣集中保管結算所成立超過30年，主要任務配合國家政策、推動普惠金融與永續經營，扮演金融市場的大後台，集保結算所董事長林丙輝指出，近年搭上數位化趨勢，集保不僅力推「e化服務」，未來還將把取得的各種數據與AI相結合，創造「監理新升級」優勢，幫助市場更穩健發展。

為建立完善的股務數位服務生態系，集保結算所2023年推動「股東e服務」平台，整合提供電子投票（eVoting）、股東會視訊會議平台（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）等服務，並已取得相當亮眼成果。

股東會電子投票 大躍進

林丙輝說，台股市場股東會電子投票率連續三年平均達60％，今年共有2,092家上市、上櫃與興櫃公司採用集保股東會電子投票服務，電子投票率達到60.51％，加上今年興櫃公司首次全面採用電子投票，電子投票的筆數突破1,300萬筆，股數更高達3,835億股，皆創歷史新高，在專業機構法人持股採用電子投票比例高達94.34％，相當亮眼，其中，外資持股更高達97.85％採用電子投票。

其次，集保建置「股務事務電子通知平台」已在6月30日正式上線，提供上市、上櫃、興櫃以及有股務代理之公開發行公司，在現金及股票股利發放上，可採用電子通知服務；短短兩個月期間，發行公司與投資人反應熱烈，已有超過800家公司完成簽約、突破20萬名投資人登入平台完成同意接收股利發放的電子通知。

實踐ESG 衝股務數位化

eNotice平台上線以來，收到許多投資人及發行公司正面回饋，表示股利發放電子化通知不僅投資人隱私獲得保障，還可快速便利地掌握股利資訊，對於公司而言，亦是積極實踐ESG，共同追求股務數位化。

林丙輝進一步透露，集保考量到現在ETF蔚為顯學，投資人數眾多，集保正在積極規劃ETF股利發放也能透過eNotice通知，若能順利推動，效益將會非常明顯。

股東會視訊會議開端主要是因應疫情影響，集保2021年依主管機關指示建立股東會視訊會議平台，為公司與股東搭建了數位溝通的橋樑，也開啟視訊股東會新紀元。

eMeeting平台提供股東另一種參與股東會方式，讓投資人可線上觀看股東會直播並提問，增進公司與股東間的互動，落實股東行動主義，也有助於發行公司取得更好的公司治理評鑑成績。林丙輝分享，今年有96家公司使用eMeeting，另國內機構法人，包含勞工新制退休基金等亦參與使用，並且首度有外資參與視訊會議；雖然疫情影響逐漸淡化，但投資人使用eMeeting平台，不用舟車勞頓親自前往現場，即可充分參與公司重大議案，對於資本市場發展有很大助益。

除了提供上市櫃企業與一般股民更多e化服務之外，集保還是推動ESG的領頭羊。集保做為台灣跨資本市場與貨幣市場唯一後台，配合金管會「綠色金融行動方案3.0」、「證券期貨業永續發展轉型執行策略」、「公司治理3.0－永續發展藍圖」、「資本市場藍圖」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」等各項ESG永續政策推動，積極參與推動各項ESG工作。

林丙輝說，集保為響應國際淨零趨勢，參與中華民國工商協進會《1.5°C氣候行動宣言》聯署，承諾配合政府2050淨零路徑，整合工商資源落實產業低碳轉型，實現《巴黎協定》控制溫升1.5度C目標。

集保在因應氣候變遷面向上，動作相當積極。林丙輝認為，透過大數據輔助，ESG平台可以再精進規畫，集保本身也設置ESG的永續發展委員會，發揮帶頭示範作用，實施包括節電、購買綠電、採購低碳節能資本財等多項減碳措施，8月起開始使用綠電，目前集保位於弘雅大樓的主要辦公室做到百分之百綠電。