勤於游泳 悟透平衡真理

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臺灣集中保管結算所董事長林丙輝平日公務繁忙，在休假期間，最常從事的活動就是游泳與遛狗。他認為，游泳不但運動傷害風險較低，還有一個很大的優點：體會到身體的平衡，並且可以進一步延伸到為人處事面向上；他在理財規畫上的觀念亦著重化繁為簡，可以提供投資人做為參考。

林丙輝認為，不管是為人處事，有時候會不自覺失去平衡，以游泳為例子，「你可以體會到身體每個部位在水中的運動，其實怎麼去調整，常是在一念之間，為人處事也是一樣，好比是做事的優先順序、輕重緩急，一旦曉得怎麼去放鬆、獲得平衡，會覺得非常優雅、自在與享受。」

理財投資方向上，林丙輝認為自己的觀念很簡單：一、二、三原則。首先，「一」定要及早開始，愈早開始，準備的本金愈少，透過長期複利滾動，累積退休金不會太難。其次，應該要有「二」分退休收入來源，勞保、公保已提供將近六成的所得替代率，在這個基本保障之外，再加強自主投資理財，讓退休後的保障加倍。

「三」千元定期定額，準備退休金只要每月3,000元，定期定額紀律投資，上班族、小資族都做得到。如果已步入中壯年或準退休族，薪資收入通常相對提高，建議適度增加退休理財的資金，例如提高到每月5,000～8,000元，加快退休金的累積速度。

當然，如果已退休的人，在人人愈活愈長壽、通膨年年增長的情況下，建議持續投資。例如把退休金投入穩健或保守的配息型基金，源源不絕領息，支應日常生活花費。