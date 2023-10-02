利他共好 將公益植入集保DNA

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臺灣集中保管結算所多年來在公益活動上不遺餘力，於「弱勢公益」、「教育公益」、「文化公益」、「體育公益」及「環保公益」等五大面向上，持續發揮正向影響力，像是捐助花蓮與台東等偏鄉學校，邀請外島少棒隊來台灣觀看賽事與遊覽，均令人津津樂道，公益精神可說是刻在集保董事長與同仁的文化DNA。

集保結算所董事長林丙輝指出，集保秉持「利他共好」的核心理念，多年來持續投入公益活動，長期推廣金融學習、推動偏鄉教育、支持體育人才培養，並連年舉辦愛心捐血等公益活動，近年更辦理「集保當代藝術賞」徵件，為台灣注入人文關懷的能量。

集保結算所多年來以實際行動「做對社會好的事」，連續多年獲得AREA亞洲企業社會責任獎、TCSA台灣企業永續報告獎，以及TSAA台灣永續行動獎等國內外獎項肯定，亦榮獲教育部頒發運動企業認證與文化部頒發文馨獎。之所以能一直保持行善與回饋熱忱，持久履行對公益的承諾，並發揮正向的社會影響力，來自四大因素：集保自身明確的信念、歷任首長的支持、強大的同業夥伴、急公好義的同仁。

首先，集保結算所係為解決80年代台灣股市交易熱絡，現股交割結算業務大增的燃眉之急所成立，30多年來也一直以服務整體資本市場為使命，所以「做對社會好的事」，可說是集保DNA的重要組成。因此，集保積極扮演建設性的關鍵角色外，也將「如何履行對公益的承諾」直接寫在公司章程中，明訂「於每會計年度編列次一年度預算時，應就前一年度稅後盈餘，提撥3％～5％做為社會公益之捐贈及贊助活動」。有了固定比例的公益柴火，隨著業務蓬勃發展，也就有更大的能力，來做更多對社會好的事。

除了提撥一定金額，對於如何確立公益目標、採取什麼樣的公益行動，集保也訂有「公益捐贈管理要點」來把關，在「履行公益的承諾」這件事上，是有制度、有計畫的。

其次，集保公益行動獲得歷任首長的支持，歷任首長不但有業務高度，更具備「仁心」，以身作則，帶著同仁一起投身公益活動，陪伴身心障礙者走出家門、帶領家扶中心的孩子共同成長，為有需要的人們奉獻自己的時間和體力，也就打造了集保結算所同仁的助人DNA文化。

再者，在金管會「落實金融業善盡公益及社會關懷」的政策指導下，集保一起積極參與各項社會公益及捐贈活動。集保參與金融總會「金融服務業教育公益基金」，扎實金融教育課程，落實產學合作之效；加入臺灣證券交易所「教育部學校教育儲蓄戶」專案，協助弱勢家庭學子順利完成學業；捐助臺灣期貨交易所「金融有愛－食（實）物銀行」，幫助全台偏鄉、貧困或遇（急）難之家庭，解決最基本的糧食和生活困境。