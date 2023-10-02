基富通平台 理財好幫手

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣集中保管結算所旗下的基富通證券平台，成立初衷即推動普惠金融，引導每位國人透過基金理財方式，養成紀律理財的習慣。身兼基富通董事長的林丙輝表示，基富通一直以來積極推動定期定額、退休準備等正確理財教育，不只力推「好好退休準備平台」，提供一般投資人及早為退休打算，更在「好好退休」專案架構下新推出「好好長大」活動，助為人父母者籌備子女教育資金。

林丙輝說，目前透過基富通平台推廣長期投資觀念，規劃適合的基金在平台上提供給投資人，期望以後還可以透過AI分析大數據，或是進一步分析投資人與退休族行為，不只協助一般投資人準備退休的投資規畫，待退休時，希望還能提供如何提領、甚至安養信託等輔助，這些想法目前都在積極研議可行性，也就是說，基富通平台的陪伴，未來將從宣導教育延伸到「照顧你一輩子」的方案。

今年「好好退休準備平台」不僅增加更多基金選擇、總計達52檔，延伸推出「好好長大」活動方面，只要是20歲以下之客戶開戶，皆享有基富通全平台終身0手續費之VIP資格，以幫助與鼓勵家長為孩子儲備教育或成長基金。

林丙輝不諱言，身為家長要教育好自己的子女，才不會影響到自己的退休計畫，基富通也期許自身可以從大數據分析提供協助，甚至結合一些業者規畫的產品，讓民眾更輕鬆達成理財目標。