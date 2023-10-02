催油門 台塑化Q3獲利反超H1

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台塑四寶獲利

台塑四寶將在10月11日業績說明會，公布第三季自結獲利。第三季油價強彈衝破90美元，布蘭特原油一度攻抵96美元高價，烘托塑化報價回穩攀揚，台塑四寶營運復甦活絡增溫；台塑化、台化更因掌控煉油及石化上游、芳香烴營運，獲利轉機爆發，成為集團獲利告捷焦點。

據悉，台塑化因煉油價差大幅拉升，加上第二季原料在途、庫存跌價損失回沖增添利益，烯烴事業月虧損也改善、回落至10億元內，營運揮別第二季虧損陰霾，第三季獲利超越上半年，展現翻倍躍進態勢；法人推估，單季稅前盈餘有望上看190～200億元，推升前三季EPS達2元水準，勇奪集團獲利冠軍。

影響所及，台塑、南亞、台化認列投資收益大吞補丸，台化也在本業翻轉躍進及股本相對較小條件下，第三季EPS有機會名列集團亞軍。

展望後市，台塑化認為，第四季石化行情大好仍顯不易，但可望比第二、三季持穩提振。油價短線仍可維持強勢走堅態勢；即使波段漲幅已多，且第四季中旬旺季結束、需求趨緩，恐面臨拉回壓力，但產油國減產持續，預期下檔80～85美元有撐。

沙烏地阿拉伯延長額外減產每日100萬桶至年底，加上俄羅斯原油出口日減30萬桶也延長至年底，全球供需短缺及庫存偏低，第三季油價活絡攀揚。杜拜原油均價從6月每桶75美元，攀揚至7月80美元，8月續揚至86美元，9月突破90美元，約達92美元。

台塑化表示，油價反彈對庫存有利，成品油價差活絡攀揚，是獲利明顯復甦關鍵。8月汽油每桶價差約15美元，9月約13美元。8月下旬大西洋區煉廠持續發生事故，且9月歐美逐步進入煉廠密集檢修期，市場擔憂歐洲柴油庫存在冬季取暖旺季前難以建立，加上9、10月印度及中東主要煉廠定檢，柴油價差維持高點；7月每桶價差21美元，8月擴大至32美元，9月約35～36美元。

據悉，台塑化第三季煉油事業平均產能利用率48萬桶／日（89％），平均煉油價差從7月每桶7美元提振至8月13美元，9月也有12美元；加上第三季油價反彈逾15美元，增添庫存、在途原料跌價損失回沖，石化行情回穩彈升，7、8月合計獲利已近百億元，9月延續高檔態勢，支撐第三季稅前盈餘蓄勢挑戰200億元。