上半年黯淡 台塑四寶年終低飛

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上半年景氣復甦趨緩拖累，台塑四寶前三季獲利進度遠落後年終獎金公式基準，不僅不及去年4.06個月，目前表現恐僅符合3個月保障低點，全年能否力拼3.5個月，視第四季營運動能展望。

台塑四寶年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，EPS每增（減）1元，加（減）發年終0.6個月本薪，上限七個月本薪，下限三個月本薪。

台塑四寶去年第四季受制石化景氣低迷、油價急跌衝擊，營運全數虧損，全年合計獲利縮水至901.28億元、年減62.5％；按照獎金計算原則，四大公司平均每股稅前盈餘3.37元，核發年終獎金月數是4.06個月本薪。

今年通澎、升息壓力干擾，大陸經濟復甦不如預期、石化新產大舉出籠，拖累台塑四寶上半年合計獲利95.64億元，年減91.3％。即使第三季油價強彈、塑化報價回穩，前三季獲利進度明顯落後年終獎金公式基準，不僅4.5個月基準目標不保，目前表現也失守去年水準，恐僅符合3個月保障低點。

以四大公司年終獎金原則推算，台塑四寶今年平均稅前每股盈餘1.6元，年終獎金才符合三個月保障額度；若平均稅前每股盈餘達2.1元，年終獎金為3.3個月，若要爭取3.5個月年終獎金，四大公司平均稅前每股盈餘要2.43元。第四季營運動能將為衝刺關鍵。

台塑四寶認為，全球經濟穩定擴張，大陸持續提振投資及消費，加上沙烏地阿拉伯及俄羅斯延長原油減產，有助支撐石化價格。電子產業第四季進入淡季，但電子供應鏈庫存已漸回到正常水位，隨總體經濟逐步復甦，電子產品應用推陳出新，預期市場仍以短期急單因應，營收略增。