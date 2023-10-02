OPEC+部長級會議4日登場 料產量政策不變

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OPEC+將於10月4日召開部長級會議。外媒引述消息人士報導，此次會議中，OPEC+不太可能提議改變現行的產量政策。

分析師表示，在今年第三季以前，全球原油市場大致處於平衡狀態，而沙烏地阿拉伯在第二季末的減產行動打破了這種平衡。目前原油市場的供應缺口約為每日100萬桶，與OPEC產量從第二季的每日2,850萬桶下降到第三季度的每日2,750萬桶大致相當。

因沙國和俄羅斯這兩大產油國持續減產，全球基準布倫特原油價格正朝向每桶100美元邁進，其中第三季上漲超過25％。布蘭特原油9月29日收報95.33美元，當日小跌0.05％。西德州原油期價收報90.77美元，當日跌1.02％。

能源諮詢公司Rapidan Energy Group表示，沙國已經意識到，距離宣布其完成在石油市場的使命僅一步之遙。Rapidan執行長麥克納利（Bob McNally）認為，油價漲至每桶100美元，可能很快就可以讓沙國再次開始恢復產出，而不是冒著價格進一步飆升損害其經濟的風險。

麥克納利認為，交易員們低估沙國將更早停止減產的可能性。沙國不想故意過度收緊市場，因為如果出現價格飆升，將導致需求崩潰並出現泡沫。

麥克納利指出，隨著冬季消費高峰的臨近，全球石油市場正受到嚴重擠壓，尤其是柴油和取暖油等燃料。在脆弱的經濟背景下，這對正在抗擊通膨的美國聯準會等央行將帶來威脅。

沙國稍早在宣布減產時，也表示每月將審查該戰略，並稱可能會調整產量。在此次部長級會議之後，OPEC+將於11月底舉行會議，審議2024年的產量政策。