新基金開募 Q4百花齊放

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第四季投信新基金募集概況

前三季國內基金投資人追捧收益題材，加上ETF市場百花齊放，帶動境內基金總規模突破6兆元大關，拉開與境外基金的差距，因市場投資氣氛偏樂觀，第四季新基金募集熱度不減，10月起至少有七檔新基金準備開募，具成長與收益題材的台股配息ETF，及投資等級債基金仍是焦點。

根據統計，10月將展開募集的投信新基金包括復華投信、大華銀投信主打短年期投資等級債，及中信投信、野村投信、台新投信等推出台股ETF基金，分別聚焦在高成長、中小型、新科技等題材。還有11月初將募集的為第一金投信全球永續影響力投資多重資產基金。整體以訴求成長的台股ETF基金、收益穩健的投資等級債基金、有效分散風險的多重資產基金，為新基金主軸。

復華投信表示，升息循環接近尾聲，投資等級債兼具債息，與資本利得的雙重收益機會，建議可透過升級版、也就是設有提前結算機制的機動到期債券基金，掌握債市甜蜜點投資契機，並降低未來利率不確定的投資風險。

今年最火紅的台股高股息ETF基金，持續是投信10月新基金的焦點之一。中國信託投信將推出首檔台股純高股息加上月配ETF基金，且預定10月中就開始展開募集。該ETF追蹤指數是台灣優選成長高股息指數，集結財務體質優、股息穩定性高、股息率高的台灣上市上櫃優質個股。

及延續上半年投信ESG基金布局，第一金投信推出升級版永續投資新商品的全球永續影響力投資多重資產基金，預定11月初展開募集，也是本土投信首度推出影響力投資概念基金，結合多重資產型態，提供投資人掌握影響力投資紅利，兼顧地球永續與長期投資收益的理財新工具。

投信新基金有近半都聚焦在台股，隨台股Q2受累國際股市震盪下修，預計新基金也將為台股帶來活水；至於投資級債券基金因具有升息尾聲的時間優勢，預期也將成為市場吸金利器，都將為拉抬基金整體規模再添助力。