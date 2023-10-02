注活水 台股ETF規模衝高

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台股ETF基金近年扮演推升投信整體基金規模攀升的要角，也成為各投信主戰場，統計今年來台股ETF基金新成立八檔，受益人數增加超過120萬人，緊接著10月起將陸續有新基金開始募集，預期不但將為台股注入活水，也將推升整體台股ETF基金規模再創新高。

今年以來台股ETF基金受益人數增加超過3成，整體規模較去年底大幅成長4成，且其中多來自高股息ETF基金。從近年新成立的台股ETF基金來看，後起之秀的實力不容小覷。

目前規模前三大的台股ETF基金仍是元大台灣50（0050)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）穩坐，至9月底規模各來到2,845億元、2,188億元與2,108億元。

但今年6月才掛牌上市的復華台灣科技優息（00929），以近800億元規模躍升第四大，超越之前逾500億元穩居第四的富邦台50（006208）。

市場唯一連續二次配息率超過10％的群益台灣精選高息（00919）ETF，在去年底規模僅19.7億元，9月27日規模來到439.7億元，成為第六大台股ETF，今年來成長2,146.95％，表現也相當出色。

由於10月起將有中信投信、野村投信、台新投信將陸續展開台股ETF基金的募集，中信投信近年來在債券ETF與各類股票ETF基金上多元發展，且市佔衝刺快速；野村投信台股主動型基金績效優等生，首度進軍ETF市場；台新投信在產業型與Reits等收益型基金上有不錯的發展。預期多家投信競推台股ETF基金，將持續帶動市場買氣，挹注今年整體規模再創歷史新高。