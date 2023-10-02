生技老牌新生代 藝舉成名

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生技產業雖成主流趨勢，但不少企業主新生代演的是「父承子不繼」戲碼！3周前才拿到大陸2023年度電音人冠軍的「寶藏兄弟（BEAUZ）」，是盛弘董事長楊弘仁的兒子；健亞董事長陳正女兒Tiffany則是網紅，已自創WearToEat服裝品牌。

另外，基亞董事長張世忠女兒Vivian是部落客，用英文評論蔣勳的紅樓夢「微塵眾」故事；稍早則有生華科董事長胡定吾次子胡亦嘉創立了街口支付。

楊博郁、楊博翰兩個兄弟2015年組成寶藏兄弟（BEAUZ），開啟電子音樂製作人與DJ組合，近年發布過原創單曲與專輯。今年9月8日，他們在大陸優酷和深圳衛視合作的《星電音聯盟》決賽中，一舉奪得2023年度電音人冠軍。

楊弘仁說，大兒子博郁畢業於南加大商學院，個性原本就比較酷，喜歡走自己的路；小兒子博翰是柏克萊政治經濟系，和哥哥感情很好，就一路跟著哥哥，兄弟倆有伴他也比較放心。不過，藝能圈複雜現實，兄弟倆趁年輕在裡面歷練也是好事，他會義無反顧的支持。

陳正說，在美國的大女兒就是從事網路行銷，小女兒Tiffany受姐姐的影響，也當上網紅，原本認為可能是玩票性質，沒想到愈做愈大，後來自創WearToEat服裝品牌。

自創女裝品牌的Tiffany有近13萬的粉絲，比健亞的股東還多，由於常常拍片發布生活的點滴，陳正家人往往也會上鏡；而陳正在粉絲們的稱號是「董事長爸爸」，在網路的世界裡，女兒的人氣和知名度高過爸爸。

張世忠的女兒Vivian則專注於藝術的發展，她在Blog展現繪畫和文學創意，最近受關注是她用英文講述蔣勳紅樓夢「微塵眾」的故事，希望能將台灣的詩畫和文學傳遞到世界。

雖然子女們和生技虎爸們的事業不同調，但多元的領域也突顯新生代的思維，而且讓虎爸們欣慰的是，這些子女還是有勇於挑戰的「創業魂」基因。