麗豐、雃博二代 接班氣盛

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新冠疫情衝擊生醫業洗牌，也加速第二代接班，麗豐-KY執行長趙承佑是在2020年大陸疫情嚴峻時接掌，固守上海，讓母親、即董事長陳碧華不用兩地奔波，雃博則因董事長李永川接下醫材公會理事長，預計最慢明年農曆年前資深副總李弼凱會升任高位，帶領團隊進入數位智慧數醫療的新世代。

不同於企業界的接班幾乎都是在比較順勢的模式，趙承佑掌舵期間是新冠疫情風暴期，醫美產業整頓和景氣低迷時，要鞏固陳碧華打下的麗豐版圖。畢業於復旦大學上海視覺藝術學院電影專業的趙承佑，2014年時成立美甲美睫連鎖品牌「RnD璦緹」，外公陳武剛給了他投資的第一桶金，他用專業的電影人角度提升品牌形象，由於人脈及獨道眼光，2016年麗豐與上海電影節合作推動紀錄片創投。

2017年開始在高收視率電視劇中進行品牌置入，並與KOL合作，擴大社交媒體與短視頻平台上的曝光，為麗豐打下不錯的利基。

李弼凱則助父親李永川圓夢去做公益。李永川說，要讓醫材公會朝向「高值化」、「 國際化」與「數位化」發展，讓年輕世代的醫材創業家加入，攜手前進國際打世界盃。

李弼凱不願意當「靠爸族」，也不想接棒經營父親創辨的事業，依照自己的興趣創業，2013年9月自美國美國舊金山藝術大學畢業回國後，成立「發發設計公司。為客戶量身打造設計產品，從LED燈、美容保養品、台中輕食餐廳、彰化胡正夫香腸老店、手機套廠，到醫材廠的展場和產品開發，產品包羅萬象。

由於醫材產品障礙門檻高，他了解到須熟悉法規、市場、通路和新應用利基，這些基礎成為團隊後來被雃博併入的誘因，領軍團隊為雃博設計的產品，導入的數位化，也增添他的接班氣勢。