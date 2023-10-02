新創 千山獨行的英雄旅

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文／林宇聲■創投公會副理事長、台新創投總經理

創業者通常都有三種可貴的人格特質：「熱情」、「行動」、「堅毅」，這也是傳統認可的創業成功條件。但如果創業者不能兼俱細膩性與靈活性，盲目率性地將必要條件視為充分條件，可能使原先設想的正面特質轉成反面效果。

■擁抱熱情？或過度自信？

因為熱情，創業者堅信創新創意將落實為成功的企業，也因此勇於冒險並強忍煎熬；且在創業者熱情的渲染下，投資人、夥伴與員工將願意共同協助夢想成真。

但在極端的情形下，過度熱情可能反變為過度自信，而使創業者不僅忽略了關鍵前置時期的研究，也看不清自家產品是否有起步偏誤、不符需求的事實。

■立即行動？或壓縮探索？

做就對了！？創業者是堅信「坐而言不如起而行」的行動派，所以會刻不容緩、不遺餘力地投入時間、精神和資源來實現創業目標。

成功的創業者須積極採取行動，並快速攫取稍縱即逝的機會。但如果過度偏好行動，急就章地太快開始打造產品並推出銷售，可能使新創企業過早即陷入有缺憾的創新創意方案，而加快耗損資源。

■堅毅不懈？或無法轉圜？

創業者相信直覺。創業者通常對前景充滿信心，即使一再面臨挫折，也相信可以克服困難並取得成功。他們堅定果敢並擁有韌性，所以能全心投入且持續堅持。然而，如果堅毅成為頑固，可能使創業者在創新創意方案顯然無效之時，依然不願轉向。但延遲轉向將不斷燃燒創業者稀少的資金／機會成本，而喪失成功的機會。

創業特質和創業策略，常被視為是形而上與形而下的兩端。創業特質是進取的態度與啟動的力量；創業策略則是精心規劃的定位與取捨。創業者需緊密結合並隨時衡平這兩端，因為空有創業策略沒有創業特質，僅是照章行事；具有創業特質卻沒有創業策略，則是擇善固執。

創業過程充滿艱辛與挑戰，擁有創業特質是創業成功的要件，但創業者在面對未知、多重、易變的不確定之時，以最小的可行產品進行市場驗證，藉由用戶回饋立即學習，並迭代發展以洞察真正需求的「精實創業策略」，更是創業成功的關鍵。創業者需不斷重新思考、反應調整。畢竟，新創是一場千山獨行卻又顧盼懷疑的英雄之旅！